Trump se dispone a prohibir exportar diésel durante tres meses

Washington, Estados Unidos. El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, prepara una medida para prohibir durante tres meses la exportación de diésel de cara a rebajar los precios con la vista puesta en las legislativas que se celebran el próximo 3 de noviembre, según adelantó este miércoles el medio Político.

El plan, sin embargo, encara la oposición de distintos miembros del Gobierno de Trump, así como de la industria petrolera estadounidense, que alerta de que una caída de los precios a corto plazo se traduciría en una correcciones agresivas más adelante.

La guerra que EE.UU. e Israel iniciaron contra Irán en febrero, junto con los recientes bombardeos ucranianos sobre refinerías rusas han incrementado los precios del diésel, con el galón situándose de media hoy en 6,52 dólares, un 16% más que en agosto y un 76% más a nivel interanual.