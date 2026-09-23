Irán responde a las amenazas de Trump y advierte de respuestas más devastadoras

Teherán, Irán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió a Estados Unidos de que está preparado para “infligir golpes aún más fuertes, devastadores e impredecibles a los agresores” en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de “aniquilar” a la República Islámica. Las Fuerzas Armadas de Irán están “plenamente preparadas para infligir golpes aún más fuertes, devastadores e impredecibles a los agresores y a los dirigentes de Estados Unidos y del régimen sionista”, indicó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán en un comunicado citado por la televisión estatal a última hora del martes.

“Las afirmaciones hostiles y las reiteradas amenazas del presidente de EE.UU. contra Irán haciendo uso de la tribuna de Naciones Unidas tiene como fin justificar su agresión, su provocación de inseguridad y su piratería en el mundo, y no se basa en las realidades sobre el terreno y sirven simplemente como una herramienta de propaganda para consumo interno”, indicó la nota. El comunicado fue emitido después de que Trump planteara la posibilidad de “aniquilar” Irán si no llega a un acuerdo para poner fin a una guerra que cumple casi siete meses durante su discurso de ayer ante la Asamblea General de la ONU. Horas después, el mandatario republicano informó de una reunión de casi tres horas de su Gobierno con la delegación iraní y calificó esa negociación de “muy buena”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse