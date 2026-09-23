Matan a albañil en colonia Ponce de La Ceiba; investigan posible vínculo con otro tiroteo

La Ceiba. Un violento ataque armado cobró la vida de un joven albañil la noche de este martes en la colonia Ponce de esta ciudad, sector donde la víctima residía.

El ahora occiso fue identificado como Brayan René Munguía Cárcamo, de 25 años de edad. Munguía Cárcamo transitaba en su motocicleta por una de las calles de la referida colonia cuando fue interceptado por un sujeto desconocido, quien le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera instantánea.

Hasta el momento, las autoridades policiales indicaron que se desconoce el móvil del crimen. Sin embargo, durante las inspecciones en la escena del hecho, agentes de la Policía Nacional requirieron a un hombre para efectos de investigación.