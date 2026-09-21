Identifican a dos jóvenes encontrados muertos en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida. Dos jóvenes fueron encontrados muertos y un tercero resultó herido durante un hecho violento registrado este lunes en unos potreros de la aldea El Naranjo, municipio de Jutiapa, Atlántida.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Ángel López Fuentes, de 30 años, y Dixion Geovany Lara Aldana, de 17 años. Ambos cuerpos fueron localizados semienterrados en un potrero de la zona.
En el mismo hecho resultó herido un joven identificado como Jairo, quien logró sobrevivir al ataque y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
De acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades, el sobreviviente sería hermano de uno de los fallecidos, mientras que la otra víctima era un amigo cercano de ambos.
Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias investigativas. Como parte de los operativos, las autoridades informaron sobre la detención de una pareja para efectos de investigación.
Una de las hipótesis preliminares que manejan los investigadores apunta a que el hecho podría estar relacionado con una disputa familiar. Sin embargo, las autoridades continúan recabando evidencias y testimonios para establecer con precisión lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso permanece bajo investigación mientras los cuerpos de seguridad y las autoridades competentes avanzan en el esclarecimiento de este hecho violento que ha causado consternación entre los pobladores de Jutiapa.