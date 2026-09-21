Identifican a dos jóvenes encontrados muertos en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida. Dos jóvenes fueron encontrados muertos y un tercero resultó herido durante un hecho violento registrado este lunes en unos potreros de la aldea El Naranjo, municipio de Jutiapa, Atlántida.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Ángel López Fuentes, de 30 años, y Dixion Geovany Lara Aldana, de 17 años. Ambos cuerpos fueron localizados semienterrados en un potrero de la zona.

En el mismo hecho resultó herido un joven identificado como Jairo, quien logró sobrevivir al ataque y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades, el sobreviviente sería hermano de uno de los fallecidos, mientras que la otra víctima era un amigo cercano de ambos.