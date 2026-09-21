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Pitbull mata su dueño tras feroz ataque en Tegucigalpa

Un hombre murió tras ser atacado por su propio perro de raza pitbull en la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 18:43 -
  • Redacción La Prensa
Pitbull mata su dueño tras feroz ataque en Tegucigalpa

Las autoridades se hicieron presentes a realizar las investigaciones correspondientes.

Tegucigalpa, Honduras. Un hecho lamentable se registró en la zona 4 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, donde un hombre murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull.

De acuerdo con información preliminar, el animal habría atacado a su propio dueño, provocándole heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte. Tras la agresión, el perro también habría mordido a otras personas que se encontraban en el sector.

Ante la emergencia, autoridades se desplazaron hasta el lugar para controlar la situación y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, personal autorizado llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

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Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima. Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar qué sucederá con el animal involucrado.

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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