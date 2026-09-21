Pitbull mata su dueño tras feroz ataque en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un hecho lamentable se registró en la zona 4 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, donde un hombre murió tras ser atacado por un perro de raza pitbull.

De acuerdo con información preliminar, el animal habría atacado a su propio dueño, provocándole heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte. Tras la agresión, el perro también habría mordido a otras personas que se encontraban en el sector.

Ante la emergencia, autoridades se desplazaron hasta el lugar para controlar la situación y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, personal autorizado llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.