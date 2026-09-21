  1. Inicio
  2. · Sucesos

Encostalado hallan cuerpo de un joven frente a centro educativo en Comayagüela

Según información preliminar, el cadáver fue encontrado dentro de varios costales de color rojo y presentaba aparentes signos de violencia

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 15:51 -
  • Redacción La Prensa
Encostalado hallan cuerpo de un joven frente a centro educativo en Comayagüela

Las autoridades se hiceron presentes para realizar las investigaciones correspondientes.

Comayagüela, Honduras. El cuerpo sin vida de un joven, cuya edad se estima entre los 18 y 25 años, fue localizado durante la madrugada de este lunes frente al Instituto Luis Bográn, en Comayagüela.

Según información preliminar, el cadáver fue encontrado dentro de varios costales de color rojo y presentaba aparentes signos de violencia.

Las autoridades realizaron el levantamiento correspondiente y trasladaron el cuerpo en calidad de desconocido a la morgue judicial.

Comisionado Lorgio Mejía pide que le devuelvan el control de 17 bienes tras ser absuelto

Al momento de retirar los costales, quedó visible parte de la vestimenta que llevaba la víctima. Las autoridades esperan que estos elementos puedan contribuir a su identificación y facilitar el reconocimiento por parte de familiares.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la identidad del joven ni se han establecido las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Las autoridades competentes deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias