Encostalado hallan cuerpo de un joven frente a centro educativo en Comayagüela

Comayagüela, Honduras. El cuerpo sin vida de un joven, cuya edad se estima entre los 18 y 25 años, fue localizado durante la madrugada de este lunes frente al Instituto Luis Bográn, en Comayagüela.
Según información preliminar, el cadáver fue encontrado dentro de varios costales de color rojo y presentaba aparentes signos de violencia.
Las autoridades realizaron el levantamiento correspondiente y trasladaron el cuerpo en calidad de desconocido a la morgue judicial.
Al momento de retirar los costales, quedó visible parte de la vestimenta que llevaba la víctima. Las autoridades esperan que estos elementos puedan contribuir a su identificación y facilitar el reconocimiento por parte de familiares.
Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la identidad del joven ni se han establecido las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Las autoridades competentes deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.