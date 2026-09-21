Encostalado hallan cuerpo de un joven frente a centro educativo en Comayagüela

Comayagüela, Honduras. El cuerpo sin vida de un joven, cuya edad se estima entre los 18 y 25 años, fue localizado durante la madrugada de este lunes frente al Instituto Luis Bográn, en Comayagüela.

Según información preliminar, el cadáver fue encontrado dentro de varios costales de color rojo y presentaba aparentes signos de violencia.

Las autoridades realizaron el levantamiento correspondiente y trasladaron el cuerpo en calidad de desconocido a la morgue judicial.