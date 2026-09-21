Video del enfrentamiento en el que murió el policía Erlin Izaguirre en La Lima

La Lima. Parte del enfrentamiento entre policías y presuntos integrantes de la pandilla 18 en la colonia Villa Kitur, sector Planeta, quedó registrado. En el enfrentamiento murió un agente policial y otros dos resultaron heridos.
Las imágenes grabadas por un sistema de vigilancia muestran el hecho violento registrado ayer domingo. En la grabación se observa a varias personas cruzar la calle; momentos después, un agente policial pasa cerca de una vivienda, mientras una intensa ráfaga de disparos se produce en la zona.
Posteriormente, aparece en escena el agente Erlin Marin Izaguirre Sánchez, quien instantes después de disparar cae abatido en medio de la calle.
Izaguirre Sánchez murió en pleno cumplimiento de su deber. Tras el fatal suceso, la cúpula de la institución policial le otorgó el ascenso póstumo a Clase I de Policía y el reconocimiento formal como héroe policial.
También resultaron heridos otros dos agentes policiales, quienes fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario. Asimismo, uno de los atacantes de la estructura criminal fue abatido a tiros en la escena.
Tras el cruce de fuego, las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en las comunidades aledañas del sector Planeta, logrando la captura de cinco presuntos pandilleros vinculados de forma directa con el sangriento ataque contra los uniformados.