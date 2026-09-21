Video del enfrentamiento en el que murió el policía Erlin Izaguirre en La Lima

La Lima. Parte del enfrentamiento entre policías y presuntos integrantes de la pandilla 18 en la colonia Villa Kitur, sector Planeta, quedó registrado. En el enfrentamiento murió un agente policial y otros dos resultaron heridos.

Las imágenes grabadas por un sistema de vigilancia muestran el hecho violento registrado ayer domingo. En la grabación se observa a varias personas cruzar la calle; momentos después, un agente policial pasa cerca de una vivienda, mientras una intensa ráfaga de disparos se produce en la zona.

Posteriormente, aparece en escena el agente Erlin Marin Izaguirre Sánchez, quien instantes después de disparar cae abatido en medio de la calle.