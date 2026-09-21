Interactivo: los 11 funcionarios del BCH acusados en el caso de Francia Medina

Tegucigalpa, Honduras

La acusación contra 11 funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) abrió una nueva línea en el caso de la exfiscal Francia Sofía Medina. El Ministerio Público sostiene que intervinieron en devoluciones que permitieron retirar 39 depósitos valorados en más de 88.8 millones de lempiras.

Los expedientes atribuyen una participación distinta a cada acusado. Arlen Fernando Cerrato Díaz aparece vinculado a 35 devoluciones por 82.2 millones de lempiras, mientras Virgilio Antonio Villalobos Gálvez enfrenta 32 cargos de malversación imprudente relacionados con 68.2 millones.

La Fiscalía sostiene que las solicitudes presentadas por Medina no reunían las autorizaciones exigidas para retirar las evidencias. Según la acusación, los funcionarios conocían los procedimientos y aun así autorizaron o participaron en entregas señaladas como irregulares.

El interactivo de LA PRENSA Premium permite revisar quiénes son los 11 señalados, sus cargos, los delitos atribuidos y los montos relacionados con cada devolución.

Importante: Los montos corresponden a operaciones que la acusación atribuye a cada funcionario y pueden repetirse entre varios señalados, por lo que no deben sumarse entre sí.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además, la imputación formulada por el Ministerio Público no equivale a una condena y los acusados mantienen su presunción de inocencia mientras el proceso judicial continúa.