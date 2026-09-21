Interactivo: los 11 funcionarios del BCH acusados en el caso de Francia Medina

Los señalados aparecen vinculados a distintas etapas de las devoluciones de evidencias que terminaron en manos de la exfiscal

Interactivo: los 11 funcionarios del BCH acusados en el caso de Francia Medina

El caso contra Francia Sofía Medina se amplió con la acusación de 11 funcionarios y exfuncionarios del BCH.

 Ilustración: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La acusación contra 11 funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) abrió una nueva línea en el caso de la exfiscal Francia Sofía Medina. El Ministerio Público sostiene que intervinieron en devoluciones que permitieron retirar 39 depósitos valorados en más de 88.8 millones de lempiras.

Los expedientes atribuyen una participación distinta a cada acusado. Arlen Fernando Cerrato Díaz aparece vinculado a 35 devoluciones por 82.2 millones de lempiras, mientras Virgilio Antonio Villalobos Gálvez enfrenta 32 cargos de malversación imprudente relacionados con 68.2 millones.

La Fiscalía sostiene que las solicitudes presentadas por Medina no reunían las autorizaciones exigidas para retirar las evidencias. Según la acusación, los funcionarios conocían los procedimientos y aun así autorizaron o participaron en entregas señaladas como irregulares.

El interactivo de LA PRENSA Premium permite revisar quiénes son los 11 señalados, sus cargos, los delitos atribuidos y los montos relacionados con cada devolución.

Importante: Los montos corresponden a operaciones que la acusación atribuye a cada funcionario y pueden repetirse entre varios señalados, por lo que no deben sumarse entre sí.

Además, la imputación formulada por el Ministerio Público no equivale a una condena y los acusados mantienen su presunción de inocencia mientras el proceso judicial continúa.

Caso Francia Medina

Los 11 funcionarios imputados por los retiros en el BCH

El Ministerio Público los acusa de malversación imprudente por su intervención en devoluciones de evidencias que terminaron en manos de la exfiscal.

L 88.8 millones Evidencias retiradas
39 Retiros
11 Imputados
Contexto
Francia Sofía Medina realizó 39 retiros de evidencias del BCH, según la acusación.

Arlen Fernando Cerrato Díaz

Gerente de la sucursal San Pedro Sula

1 / 11
Según la acusación del Ministerio Público

Autorizó 35 devoluciones de evidencias.

Monto asociado a esas devoluciones L. 82,191,920.66
Importante: los montos corresponden a operaciones atribuidas a cada funcionario dentro de la acusación y pueden coincidir entre sí; no deben sumarse. La imputación no equivale a una condena.
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Redacción web
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