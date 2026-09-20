Exfiscal Francia Medina no actuó sola: ¿Quiénes facilitaron el retirode millones del BCH?

Por haber omitido esos requisitos, los 11 funcionarios, según la Fiscalía, violentaron también el “artículo 5 del reglamento sobre el manejo de indicios y evidencias físicas o biológicas obtenidas como consecuencia de un hecho constitutivo de delito, que establece que toda persona involucrada en la preservación del indicio, evidencia y elemento de prueba es responsable de su manejo, por lo que, como consecuencia derivada de la negligencia en tal manejo y preservación, o la ocultación o extravío doloso, resulta la deducción de responsabilidades tanto administrativas como penales”.La imprudencia grave de los funcionarios y exfuncionarios, según el Ministerio Público, quedó demostrada el 20 de septiembre de 2023, cuando el fiscal Fernando Verde Segura,<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/honduras-fiscal-allanan-casa-novio-fiscal-francia-sofia-medina-OA16529034#image-1" target="_blank"> pareja sentimental de la exfiscal Francia Medina</a> y quien está prófugo, presentó solicitud de devolución de evidencias consistentes en dos cantidades: por un lado, sesenta y tres mil dólares ($63,000) y por otro lado, diez mil doscientos ochenta y cinco dólares ($10,285).Sin embargo, el gerente del Banco Central de Honduras, sucursal de San Pedro Sula, Arlen Fernando Cerrato, la denegó mediante oficio SUC/SPS 155-/2023, exigiendo el cumplimiento de requisitos y autorización de autoridad competente, lo cual constituyó un tratamiento diferenciado en relación a las 39 entregas que hicieron efectivas a Francia Sofía Medina, a quien no se hizo tales exigencias.