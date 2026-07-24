Deniegan a exfiscal Francia Medina defenderse en libertad; continuará en prisión

San Pedro Sula, Cortés.

La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró este viernes sin lugar la solicitud presentada por la defensa de la exfiscal del Ministerio Público, Francia Sofía Medina Martínez, quien buscaba modificar las medidas cautelares para enfrentar en libertad la etapa final de su proceso penal. La decisión fue adoptada por unanimidad por las tres juezas que integran el tribunal. Durante la audiencia de revisión de medidas, el equipo legal de Medina pidió que la exfuncionaria abandonara el centro penal y quedara bajo la guarda y custodia de su defensor, además de que se le prohibiera salir del país y se presentara periódicamente ante un juzgado de Comayagua. Sin embargo, las juezas determinaron que la petición carecía de sustento legal y resolvieron mantener la medida de prisión, por lo que la exfiscal continuará privada de libertad mientras avanza el proceso judicial.

Herbert Rivera, portavoz judicial, explicó que la resolución fue unánime y recordó que Medina fue declarada culpable por varios delitos. "Las tres juezas por unanimidad denegaron o declararon sin lugar lo peticionado por la defensa de la exfiscal del Ministerio Público Francia Sofía Medina Martínez", indicó.

Rivera precisó que la exacusadora fue declarada culpable por los delitos de lavado de activos; sustracción, destrucción, ocultamiento e inutilización de documentos en custodia; uso de información privilegiada; y un delito de falsificación de documentos públicos continuado en concurso real. Asimismo, explicó que la defensa pretendía que Medina abandonara la cárcel y permaneciera bajo la custodia de su abogado, pero el tribunal concluyó que "no había asidero legal ni fundamento jurídico para acceder a esta petición". El portavoz también señaló que la defensa anunció que presentará un recurso de apelación contra la resolución que rechazó la revisión de medidas, además del recurso de inconstitucionalidad que ya fue planteado ante la Corte Suprema de Justicia. "Recuerda que ella fue condenada, posteriormente hubo individualización de la pena y estos recursos que han sido interpuestos han retrasado el proceso e impedido que se celebre la lectura de la sentencia concreta", manifestó Rivera. Además, en un comunicado, el Poder Judicial confirmó que la solicitud fue rechazada porque "no tenía asidero legal, ningún fundamento jurídico", y señaló que este tipo de diligencias buscan retrasar el avance del proceso, específicamente la audiencia de lectura de la sentencia concreta. La institución recordó que, durante la audiencia de individualización de la pena celebrada el 16 de junio, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron que a Medina se le imponga una pena de 31 años y tres meses de prisión, además de una multa de 367,872,214.56 lempiras, así como 20 años de inhabilitación absoluta y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.