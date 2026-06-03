Capturan a 11 empleados y exfuncionarios del BCH por supuesto desfalco millonario en caso de exfiscal

Tegucigalpa, Honduras

Once funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH), incluidos dos gerentes que actualmente continúan laborando en la institución, fueron capturados este miércoles tras la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, que les atribuye la presunta comisión de 100 delitos de malversación imprudente relacionados con un millonario desfalco en perjuicio del ente emisor.

La acción penal fue admitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, bajo el expediente 0501-2026-210 JLCC-SPS J2.

Entre los acusados figura Arlen Fernando Cerrato Díaz, gerente del BCH en San Pedro Sula, señalado por 35 delitos de malversación imprudente. También fue capturado Virgilio Antonio Villalobo Gálvez, exjefe de la División de Operaciones, acusado por 32 delitos.

Asimismo, el requerimiento fiscal incluye a Ana Cristina Oliva Cáceres, exgerente del BCH en San Pedro Sula; Aracely O'Hara Guillén y Carlos Fernando Ávila Hernández, quienes actualmente se desempeñan como gerentes del Banco Central en Tegucigalpa; además de Alex Geovani Caballero Altamirano, Luis Arturo Avilés Moncada, Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Williams Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera, todos vinculados a áreas operativas y administrativas de la institución.

Según la acusación presentada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), los imputados habrían incurrido en actuaciones negligentes en el manejo y control de recursos públicos, permitiendo la sustracción irregular de fondos estatales.

Este nuevo proceso judicial surge apenas una semana después de que Francia Sofía Medina, conocida mediáticamente como "La Barbie Fiscal", fuera declarada culpable por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula por su participación en el mismo esquema de corrupción.

La exfiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) fue encontrada culpable de forma unánime el pasado 27 de mayo, luego de que el tribunal concluyera que tuvo participación directa en el millonario desfalco cometido contra el Banco Central de Honduras.

Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que el perjuicio económico al BCH se produjo mediante una estructura que operó durante varios años y que permitió la salida irregular de importantes sumas de dinero de las bóvedas de la institución financiera estatal.

Los 11 capturados serán presentados ante el juez competente para la audiencia de declaración de imputado, donde se determinarán las medidas cautelares que deberán cumplir mientras continúa el proceso penal en su contra.

Con estas nuevas capturas, el caso del desfalco al Banco Central suma otro capítulo en una de las investigaciones de corrupción más relevantes de los últimos años, luego de la reciente condena obtenida contra la exfiscal Medina y las acciones emprendidas para establecer posibles responsabilidades de funcionarios encargados de los controles internos de la institución.