Ahiba respalda decisión del BCH de elevar la Tasa de Política Monetaria al 6%

El BCH elevó la TPM en 25 puntos básicos, de 5.75% a 6%, ajuste que entró en vigencia este lunes 21 de septiembre. Según el Banco Central, la decisión busca aminorar las presiones inflacionarias persistentes y contribuir a preservar la estabilidad macroeconómica.

Tegucigalpa, Honduras. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) respaldó la decisión del Banco Central de Honduras (BCH) de aumentar la Tasa de Política Monetaria (TPM) y señaló que la medida responde a las condiciones económicas nacionales e internacionales.

El organismo indicó que se trata de una medida preventiva y calibrada para contener las presiones sobre los precios sin afectar significativamente el dinamismo de la actividad económica.

La decisión fue adoptada por el Directorio del BCH durante su sesión del pasado 18 de septiembre, después de evaluar los riesgos internos y las condiciones financieras externas.

Ahiba manifestó que el sistema bancario comprende y respalda las medidas adoptadas por la autoridad monetaria, debido a que la inflación tiene un impacto directo sobre la capacidad adquisitiva y el bienestar de la población.

La asociación también señaló que el ajuste de la TPM se produce en un contexto internacional marcado por modificaciones en las tasas de referencia de otros bancos centrales.

En ese escenario, la Reserva Federal de Estados Unidos elevó el pasado 16 de septiembre su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3.75% y 4%.

En el caso de Honduras, uno de los factores considerados por el BCH es el comportamiento de la inflación. La variación interanual del Índice de Precios al Consumidor alcanzó 6.20% en agosto, por encima de la meta de 4% establecida por el Banco Central, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Ante las dudas sobre el posible impacto de la medida en los préstamos y otros productos financieros, Ahiba aclaró que las tasas bancarias no necesariamente aumentarán en la misma proporción que la TPM.

La asociación explicó que cada institución financiera determina sus tasas de manera gradual, tomando en consideración factores como sus condiciones de fondeo, los niveles de liquidez y el comportamiento del mercado.

El BCH, por su parte, ha señalado que el ajuste busca contener las presiones inflacionarias y mantener la estabilidad de precios, mientras procura preservar el dinamismo de la actividad económica. La medida marca el nivel de TPM más alto registrado en Honduras desde los ajustes realizados en los últimos años.

La Ahiba reiteró que el sistema bancario acompaña las medidas de la autoridad monetaria en el objetivo de contribuir a la estabilidad económica del país.