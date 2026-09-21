Caen tres hombres con 14 paquetes de supuesta droga en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Tres hombres fueron detenidos este lunes 21 de septiembre por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), durante un operativo en el que se decomisaron 14 paquetes de presunta droga, dos armas de fuego y dos vehículos. Los detenidos fueron identificados como Melvin Mauricio Maldonado Cano, Mario Javier Rodríguez Vélez y Ramón Donato Castro, de 37, 24 y 64 años, respectivamente.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los tres serían miembros de la banda Malena Contreras, señalada como una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13). La operación fue ejecutada por agentes de la DNPA en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional, como parte de las acciones contra el tráfico de sustancias ilícitas y otros delitos relacionados.