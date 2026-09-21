Caen tres hombres con 14 paquetes de supuesta droga en La Ceiba

La Ceiba, Honduras. Tres hombres fueron detenidos este lunes 21 de septiembre por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), durante un operativo en el que se decomisaron 14 paquetes de presunta droga, dos armas de fuego y dos vehículos.
Los detenidos fueron identificados como Melvin Mauricio Maldonado Cano, Mario Javier Rodríguez Vélez y Ramón Donato Castro, de 37, 24 y 64 años, respectivamente.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los tres serían miembros de la banda Malena Contreras, señalada como una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La operación fue ejecutada por agentes de la DNPA en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional, como parte de las acciones contra el tráfico de sustancias ilícitas y otros delitos relacionados.
Según el reporte policial, los agentes realizaron una inspección a dos vehículos, uno tipo turismo y una camioneta, en los que se transportaban los sospechosos.
Durante la revisión, los policías localizaron en el interior de los automotores 14 paquetes de forma rectangular, que contenían una sustancia que, según las autoridades, sería una droga ilícita y que deberá ser sometida a los análisis correspondientes.
Asimismo, fueron decomisadas dos armas de fuego tipo pistola de uso permitido, además de los dos vehículos y dos teléfonos celulares.
Los tres hombres fueron detenidos por suponerlos responsables de los delitos de tráfico de drogas, portación ilegal de arma de fuego y asociación para delinquir.
Los detenidos y los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente y determinar las responsabilidades conforme a derecho.