Copeco prevé lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Honduras este lunes

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones meteorológicas que prevalecerán este lunes 21 de septiembre de 2026 en el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, la interacción entre una convergencia de vientos provenientes del océano Pacífico y del mar Caribe, sumada a una vaguada en altura, provocará abundante nubosidad, así como precipitaciones de intensidad moderada a fuerte. Estas lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del país.

Las autoridades detallaron que los mayores acumulados de lluvia se registrarán principalmente en las zonas centro, suroccidente y sur del país.

Respecto a las condiciones del mar, Copeco pronostica un oleaje de entre 1 y 3 pies tanto para el litoral caribe como para el golfo de Fonseca.

Por otra parte, la fase lunar se mantiene en cuarto creciente. La salida del sol se registró a las 5:38 a.m. y su puesta se contempla para las 5:46 p.m.

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Ante los acumulados de lluvia previstos en las zonas centro, suroccidente y sur, Copeco e instituciones de rescate instan a la población a no intentar cruzar ríos o quebradas crecidas, vigilar posibles deslizamientos en áreas de ladera, buscar refugio seguro durante las descargas eléctricas y conducir con máxima precaución por la baja visibilidad y el pavimento resbaladizo.