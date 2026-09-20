Psicólogo chileno: Violencia está ligada a la impunidad y desintegración familiar

La Ceiba, Honduras. El incremento de la violencia en el país durante los últimos años y de forma más acentuada en los últimos meses responde a una combinación de factores estructurales, sociales y políticos que impactan de manera directa en la salud mental de la población, advirtió el psicólogo y escritor Patricio Milad, de nacionalidad chilena. Según el especialista, entre los principales detonantes que mantienen un clima de violencia permanente en el territorio nacional destacan la impunidad, la violencia estructural, la desigualdad social asociada a la pobreza, la desintegración familiar y el machismo. "Aquí hay muchos factores involucrados en el manejo de la violencia y en cómo los grupos humanos están lidiando con el estrés y la frustración; además de los conflictos económicos y la convulsión social, todo esto repercute en nuestro comportamiento de vida", señaló Milad.

El profesional de la conducta explicó además que esta acumulación de presiones desencadena un entorno hostil en la convivencia cotidiana, alterando la dinámica de la sociedad hondureña. "Esto va generando un clima de intolerancia e irritabilidad que no es propio del hondureño, porque por naturaleza el hondureño no es malo; lo que pasa es que se generan conductas violentas", agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Impacto del entorno político y económico

Milad también responsabilizó a la gestión gubernamental y a las condiciones socioeconómicas por el deterioro en el comportamiento ciudadano, indicando que el abuso de poder por parte de los gobernantes genera frustración en la población al no saber gestionar el conflicto.

A este panorama se suma el constante incremento en el costo de la vida, el cual provoca altos niveles de estrés y ansiedad que derivan en un mal manejo de las disputas cotidianas. "Por ejemplo, en la vía pública, donde nos enfrentamos con situaciones de riesgo, la falta de cortesía genera violencia", ejemplificó el psicólogo.