Colegio de Periodistas pide al Ministerio Público investigar a Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó las recientes declaraciones de Rixi Moncada Godoy contra el gremio periodístico, luego de que, según el organismo, la política calificara públicamente a los periodistas como “sicarios de la información”.
En un pronunciamiento, el CPH manifestó su “más contundente condena y categórico rechazo” a las declaraciones y cuestionó lo que considera una estrategia de estigmatización contra quienes ejercen el periodismo.
El gremio sostuvo que Moncada pretende utilizar los ataques contra periodistas para obtener réditos políticos y afirmó que busca “levantar su cadavérico perfil político” mediante “ataques frontales y afirmaciones infundadas” que, según el CPH, denigran la labor periodística.
Uno de los principales señalamientos del Colegio de Periodistas está relacionado con el período en que Moncada se desempeñó como secretaria de Estado en el despacho de Defensa.
El CPH recordó que durante esa etapa el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, emitió “descalificaciones, juicios de valor y ataques frontales” contra reconocidos periodistas hondureños.
Ante esta situación, el gremio exigió a la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) que investigue también a Moncada, con el propósito de determinar “su responsabilidad y grado de participación” en los hechos denunciados.
El Colegio de Periodistas también defendió la libertad de expresión y de prensa y rechazó el uso de calificativos que, según su pronunciamiento, buscan desacreditar a los comunicadores.
“Condenamos enérgicamente el uso de etiquetas despectivas, intimidatorias y de persecución discursiva”, señaló el CPH, al considerar que este tipo de expresiones pueden afectar el ejercicio de la labor informativa.
Asimismo, el gremio cuestionó lo que calificó como un discurso de confrontación contra periodistas y medios de comunicación desde sectores políticos, y advirtió sobre los efectos que puede tener la polarización en el debate público.
“Las declaraciones que dividen a la sociedad entre supuestos ‘sicarios de la verdad’ o aliados de intereses oscuros solo evidencian una intolerancia peligrosa hacia el pluralismo democrático”, expresó el CPH.
El organismo gremial también hizo un llamado a los actores políticos a mantener responsabilidad en sus declaraciones y pidió que el debate público se desarrolle con respeto hacia quienes ejercen el periodismo.
“La investidura pública y la participación política exigen respeto, mesura y altura cívica”, sostuvo el Colegio de Periodistas.
El CPH urgió a poner fin a lo que considera una narrativa de descalificación y hostigamiento contra quienes mantienen posiciones distintas y reiteró su defensa del Estado de derecho, la libertad de expresión y la libertad de prensa en Honduras.
“La democracia se fortalece con el debate abierto, la rendición de cuentas y el respeto mutuo”, concluyó el gremio en su pronunciamiento.