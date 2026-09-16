Colegio de Periodistas pide al Ministerio Público investigar a Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó las recientes declaraciones de Rixi Moncada Godoy contra el gremio periodístico, luego de que, según el organismo, la política calificara públicamente a los periodistas como “sicarios de la información”. En un pronunciamiento, el CPH manifestó su “más contundente condena y categórico rechazo” a las declaraciones y cuestionó lo que considera una estrategia de estigmatización contra quienes ejercen el periodismo.

El gremio sostuvo que Moncada pretende utilizar los ataques contra periodistas para obtener réditos políticos y afirmó que busca “levantar su cadavérico perfil político” mediante “ataques frontales y afirmaciones infundadas” que, según el CPH, denigran la labor periodística. Uno de los principales señalamientos del Colegio de Periodistas está relacionado con el período en que Moncada se desempeñó como secretaria de Estado en el despacho de Defensa. El CPH recordó que durante esa etapa el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, emitió “descalificaciones, juicios de valor y ataques frontales” contra reconocidos periodistas hondureños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante esta situación, el gremio exigió a la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) que investigue también a Moncada, con el propósito de determinar “su responsabilidad y grado de participación” en los hechos denunciados.