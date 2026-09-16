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Prisión preventiva para alias “Peligro”, supuesto cabecilla de la Pandilla 18

Un juez dictó prisión preventiva contra alias “Peligro”, señalado como supuesto cabecilla de la Pandilla 18 en San Pedro Sula

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 11:41 -
  • Redacción La Prensa
Prisión preventiva para alias “Peligro”, supuesto cabecilla de la Pandilla 18

Javier Obdulio García Martínez, alias “Peligro”, señalado por las autoridades como supuesto cabecilla de la Pandilla 18 en el sector noroccidental del país.

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San Pedro Sula, Cortés. Un juez dictó este miércoles auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Javier Obdulio García Martínez, alias “Peligro”, señalado por las autoridades como supuesto cabecilla de la Pandilla 18 en el sector noroccidental del país.

La resolución fue emitida durante una audiencia inicial realizada en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, informó Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial.

“Se le decretó el auto de formal procesamiento con la medida cautelar a Javier Autulio García Martínez, por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitida, la tenencia ilegal de munición de uso prohibida y asociación para delinquir”, explicó Barahona.

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El portavoz agregó que los delitos son atribuidos en perjuicio de la salud pública, el orden público y los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras.

García Martínez fue capturado por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades tras el operativo, el detenido era señalado preliminarmente como cabecilla noroccidental de la Pandilla 18.

Durante la operación se decomisó un arma de fuego, munición y una cantidad de supuesta marihuana. También fueron encontrados objetos de indumentaria policial, 19 radios de comunicación, equipo satelital, teléfonos celulares y tarjetas de memoria.

Las autoridades reportaron además el decomiso de dinero en efectivo, aunque en la información proporcionada no se detalló la cantidad.

Sobreseimiento por indumentaria policial

Barahona informó que el juez decretó un sobreseimiento definitivo a favor de García Martínez en relación con el ilícito vinculado con la indumentaria policial, debido a que no fue presentado un dictamen que, según explicó, era determinante para ese extremo del caso.

Pese a ello, García Martínez permanecerá recluido en el centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, mientras continúa el proceso judicial.

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El portavoz del Poder Judicial indicó que la audiencia preliminar está pendiente y que su realización dependerá de que la resolución quede firme.

“Esta persona estaba encargada de la coordinación de programas de extorsión, sicariato, venta de droga en el sector de La Planeta. Es parte de los hechos que se plasmaron en el requerimiento, pero recuerde que por eso se involucra en el delito de asociación para delinquir”, manifestó Barahona.

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