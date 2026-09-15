Arma de juguete para asaltar: caen dos supuestos 18 en Tegucigalpa

Dos hombres señalados por las autoridades como supuestos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron detenidos durante un operativo ejecutado en el sector de La Cañada, en Tegucigalpa. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de investigación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), quienes, según el reporte oficial, les decomisaron varios envoltorios que contenían supuesta marihuana, cocaína y crack.

Durante la operación también fueron encontradas armas y al menos 20 cartuchos de distintos calibres. Entre los objetos decomisados había dos piezas de indumentaria de uso militar, un teléfono celular y un fusil de juguete que, de acuerdo con las autoridades, era utilizado por los detenidos para cometer asaltos. Hasta el momento no se han divulgado los nombres de los capturados. La PMOP informó que ambos serán puestos a disposición de un juez por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de drogas, portación ilegal de armas y municiones de uso prohibido, además de la posesión de indumentaria militar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades también indicaron que los dos hombres tendrían antecedentes por tráfico de drogas agravado y que habían sido detenidos en dos ocasiones anteriores por ese delito.