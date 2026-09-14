Capturan a prófugo acusado de abuso contra un joven en Comayagua

La detención se registró en la colonia 25 de Octubre mediante operativos de inteligencia y seguimiento desplegados por elementos de la Unidad Departamental de Prevención #3 (UDEP-3).

Comayagua. Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia, acusado por el delito de violación agravada en la ciudad colonial de Comayagua.

El capturado, de 20 años de edad, es originario y residente en el mismo sector donde fue arrestado. Las investigaciones señalan que cometió el delito en perjuicio de un joven, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Contra el detenido existía una orden de captura pendiente emitida el pasado 26 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, tribunal que formalmente solicitaba su comparecencia para responder por los cargos asignados.

Tras la aprehensión, el detenido fue remitido de inmediato a las oficinas judiciales, donde continuará el proceso legal correspondiente.