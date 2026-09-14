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Capturan a prófugo acusado de abuso contra un joven en Comayagua

El 26 de marzo de 2026, un Juzgado de Letras de la sección judicial emitió una orden de captura en su contra

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 11:16 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a prófugo acusado de abuso contra un joven en Comayagua

Agentes policiales y el hombre tras la detención.

Comayagua. Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia, acusado por el delito de violación agravada en la ciudad colonial de Comayagua.

La detención se registró en la colonia 25 de Octubre mediante operativos de inteligencia y seguimiento desplegados por elementos de la Unidad Departamental de Prevención #3 (UDEP-3).

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El capturado, de 20 años de edad, es originario y residente en el mismo sector donde fue arrestado. Las investigaciones señalan que cometió el delito en perjuicio de un joven, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Contra el detenido existía una orden de captura pendiente emitida el pasado 26 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, tribunal que formalmente solicitaba su comparecencia para responder por los cargos asignados.

Tras la aprehensión, el detenido fue remitido de inmediato a las oficinas judiciales, donde continuará el proceso legal correspondiente.

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