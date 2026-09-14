Pistolero mata a Javier Quioto en Corozal y es ultimado a balazos por vecinos al intentar huir

La Ceiba. Una noche de terror vivió la comunidad garífuna de Corozal, jurisdicción de La Ceiba, la noche de este domingo, tras registrarse la muerte de dos hombres en un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas llamado Coroco Goza.
Una de las víctimas mortales fue identificada como Javier Quioto Fernández, de 57 años de edad, reconocido comerciante y propietario del negocio tipo bar donde se desencadenaron los hechos.
De acuerdo con los informes preliminares de la zona, un individuo armado ingresó al local y disparó directamente contra Quioto Fernández, provocándole la muerte de manera inmediata dentro del establecimiento.
Tras perpetrar el ataque, el agresor intentó darse a la fuga; sin embargo, fue interceptado a pocos metros del lugar. Personas que se encontraban en las cercanías lo atacaron a disparos, quitándole la vida en el acto. Su cuerpo sin vida quedó tendido a la orilla de la playa, a escasos metros del lugar del primer crimen.
Hasta el momento, las autoridades de la Policía Nacional no han revelado la identidad del asesino ni las causas que motivaron el ataque inicial contra el comerciante.
Agentes policiales y del Ministerio Público se trasladaron al lugar para acordonar la escena, levantar los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.