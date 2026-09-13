Directora del PMA insta a prepararse ante posibles efectos de El Niño en 2027

Tegucigalpa, Honduras

La directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lena Savelli, proyectó que el impacto del fenómeno de El Niño se va a sentir con más fuerza en los meses de noviembre y diciembre.

En diálogo con LA PRENSA, Savelli advirtió que El Niño y La Niña son fenómenos climáticos difíciles, porque un año dejan sequía y al próximo se puede tener lluvias.

En el caso de El Niño, afirmó que las proyecciones indican que se extenderá hasta febrero de 2027, por lo que instó a “trabajar en la preparación ante posibles efectos adversos de El Niño para el próximo año: sistemas de alerta temprana, el trabajo de fortalecimiento de capacidades en respuesta a emergencias, fortalecer sistemas alimentarios sostenibles para los pequeños productores, inversión en sistemas de riego, etcétera”.

Comentó que el país tiene un plan de respuesta bien elaborado con participación de socios de la cooperación internacional, como es el Programa Mundial de Alimentos, aunque dijo que este tema le compete a todos los sectores.