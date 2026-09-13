Directora del PMA insta a prepararse ante posibles efectos de El Niño en 2027

La directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lena Savelli, proyectó que el impacto del fenómeno de El Niño se va a sentir con más fuerza en los meses de noviembre y diciembre.
En diálogo con LA PRENSA, Savelli advirtió que El Niño y La Niña son fenómenos climáticos difíciles, porque un año dejan sequía y al próximo se puede tener lluvias.
En el caso de El Niño, afirmó que las proyecciones indican que se extenderá hasta febrero de 2027, por lo que instó a “trabajar en la preparación ante posibles efectos adversos de El Niño para el próximo año: sistemas de alerta temprana, el trabajo de fortalecimiento de capacidades en respuesta a emergencias, fortalecer sistemas alimentarios sostenibles para los pequeños productores, inversión en sistemas de riego, etcétera”.
Comentó que el país tiene un plan de respuesta bien elaborado con participación de socios de la cooperación internacional, como es el Programa Mundial de Alimentos, aunque dijo que este tema le compete a todos los sectores.
1.9
millones
de hondureños están en situación de inseguridad alimentaria. La mayoría viven en el Corredor Seco.
El impacto, según dijo, no solo se refleja en Honduras, sino en toda Centroamérica, donde al menos 16 millones de personas están vulnerables a la inseguridad alimentaria.
En Honduras, “antes estimamos que 1.4 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria y ahora con el impacto de la sequía estimamos que como 1.9 millones de personas, entonces es un incremento de unos 500,000”, dijo.
Para atender a algunas de estas personas el Programa Nacional de Alimentación Escolar del Gobierno invertirá 40 millones de dólares, y en las transferencias monetarias, que es el Fondo Regional Humanitario, serán 22 millones de dólares.
Dijo que Honduras se está tomando la situación de la sequía de forma muy seria, al punto que fue uno de los primeros países de la región en declarar gran parte de su territorio en alerta.
“Nosotros estamos complementando esta respuesta con nuestra contribución que ahora se enfoca primero en transferencias monetarias, es decir, una tarjeta que las familias reciben con un valor de 150 dólares al mes (alrededor de L4,000) para una familia de cinco personas, que les permite comprar los alimentos básicos que necesitan en los supermercados”, puntualizó.