Buscarán nuevos tesoros en el Parque Arqueológico Copán Ruinas

Copán Ruinas, Honduras.- El Sitio Arqueológico Maya de Copán, en el oeste de Honduras, inicia un mapeo satelital tridimensional con tecnología LiDAR en sus 25 kilómetros cuadrados para actualizar el registro realizado hace 50 años. El escaneo permitirá localizar estructuras ocultas en el bosque, medir pérdidas por agricultura u obras y encontrar nuevas pistas sobre un tesoro aún poco explorado.

El mapeo se hará en toda la superficie del Sitio Arqueológico Maya, situado en el municipio de Copán Ruinas, y será el segundo, después del que hace unos 50 años realizaron arqueólogos de ese tiempo, que "caminaron todo el valle detectando uno por uno los montículos, estructuras y los rasgos arqueológicos", dijo el arqueólogo japonés Seiichi Nakamura.

Mapeo encontrará hallazgos no detectados hace 50 años

Nakamura, quien lleva varias décadas trabajando en Copán, asegura que ahora "nosotros queremos hacer otro tipo de mapa de todo el valle, pero ya no vamos a estar caminando, sino que lo vamos a hacer utilizando un helicóptero no tripulado (dron), colocando un aparato que se llama LiDAR", el cual sobrevuela el lugar a una altura que oscila entre los 80 y 100 metros.

El proyecto se ejecuta en coordinación con una reconocida empresa japonesa "porque ellos tienen una tecnología excelente para hacer escaneo aéreo", indicó Nakamura, quien llegó por primera vez a Honduras en 1983 como miembro de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Nakamura enfatizó que dentro del bosque a estudiar es "difícil encontrar los montículos pequeños o altares muy pequeños", pero que con la nueva tecnología que se está empleando se pueden detectar. "Utilizando la tecnología moderna, innovadora, queremos renovar todo el mapa del valle de Copán, y ¿qué vamos a saber con eso? En primer lugar, si hay sitios o cosas arqueológicas que no fueron detectados hace 50 años", añadió. En segundo lugar, el nuevo estudio revelará cuántos montículos y estructuras, que no fueron detectados hace 50 años, y con los que se hará una comparación, "fueron destruidos después, de manera accidental, por gente dedicada a la actividad agrícola o por algunas obras de infraestructura", expresó Nakamura. El arqueólogo dijo además que sus colegas de hace 50 años registraron 3,588 estructuras en el valle de Copán, y que con el nuevo estudio satelital se sabrá "cuántos quedan, cuántos nuevos se han descubierto y cuántos están ocultos que no se pueden ver". Según Nakamura, la primera exploración arqueológica en Copán se inició en 1891, y más de 130 años después lo que se ha investigado es poco: entre el 15 y 20%, en opinión de otros arqueólogos.

Descubrimientos únicos del mundo maya