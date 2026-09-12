Fortalecen atención inclusiva ante emergencias en el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras. Personal de la Regional II de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco ) y miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Contingencias (Sinager ) participaron en un taller sobre acción humanitaria inclusiva.

La capacitación estuvo enfocada en fortalecer las capacidades del personal para brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad durante situaciones de emergencia.

Durante la jornada se abordó la importancia de identificar las diferentes barreras que pueden enfrentar las personas con discapacidad antes, durante y después de una emergencia. El objetivo es que las instituciones puedan reconocer estas dificultades y considerarlas dentro de sus acciones de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de riesgo. Uno de los temas principales fue la promoción de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) que sean inclusivos y permitan informar oportunamente a toda la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Estos sistemas son fundamentales para comunicar posibles amenazas y facilitar que las personas puedan tomar medidas de protección ante una situación difíciles. En el caso de las personas con discapacidad, se destacó la necesidad de considerar las barreras que pueden dificultar el acceso a las alertas y a la información.

La capacitación busca fortalecer los conocimientos de los participantes para que puedan incorporar una perspectiva inclusiva en las acciones de gestión de riesgos.