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Fortalecen atención inclusiva ante emergencias en el valle de Sula

Personal de Copeco y Sinager realizan taller de capacitación para mejorar la atención inclusiva a personas con discapacidades.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 10:25 -
  • Eunice Martínez
Fortalecen atención inclusiva ante emergencias en el valle de Sula

Representantes de Copeco y miembros del Sinager coordinan taller de estrategias inclusivas para personas con discapacidad ante situaciones de emergencia.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Personal de la Regional II de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco ) y miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Contingencias (Sinager ) participaron en un taller sobre acción humanitaria inclusiva.

La capacitación estuvo enfocada en fortalecer las capacidades del personal para brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad durante situaciones de emergencia.

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Durante la jornada se abordó la importancia de identificar las diferentes barreras que pueden enfrentar las personas con discapacidad antes, durante y después de una emergencia.

El objetivo es que las instituciones puedan reconocer estas dificultades y considerarlas dentro de sus acciones de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de riesgo.

Uno de los temas principales fue la promoción de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) que sean inclusivos y permitan informar oportunamente a toda la población.

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Estos sistemas son fundamentales para comunicar posibles amenazas y facilitar que las personas puedan tomar medidas de protección ante una situación difíciles. En el caso de las personas con discapacidad, se destacó la necesidad de considerar las barreras que pueden dificultar el acceso a las alertas y a la información.

Las personas con discapacidad son identificadas como la población más vulnerable, por lo que el taller capacitó al personal para detectar específicamente sus barreras y necesidades.

Las personas con discapacidad son identificadas como la población más vulnerable, por lo que el taller capacitó al personal para detectar específicamente sus barreras y necesidades.

 (Foto: Cortesía)

La capacitación busca fortalecer los conocimientos de los participantes para que puedan incorporar una perspectiva inclusiva en las acciones de gestión de riesgos.

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Asimismo, buscan contribuir a una respuesta humanitaria que tome en cuenta las condiciones y necesidades de los diferentes sectores de la población que son vulnerables en el Valle de Sula.

La inclusión dentro de la gestión de riesgos permite avanzar hacia mecanismos de prevención y respuesta que contemplen a las personas con discapacidad.

Con este tipo de actividades, Copeco y el Sinager fortalecen sus capacidades para promover una atención más inclusiva y sistemas de alerta que permitan proteger a la población ante emergencias.

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Redacción web
Eunice Martínez

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