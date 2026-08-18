Sismos activan simulacros y revisiones en edificios de San Pedro Sula

Ante la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/terremotos-recientes-riesgo-sismico-honduras-DH31729864" target="_blank">posibilidad de que ocurran nuevos sismos en la región,</a> la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales <b>(Copeco)</b> intensifica las acciones de prevención y preparación en centros educativos, empresas y edificios públicos de San Pedro Sula.Las autoridades desarrollan<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/censo-revelara-crecimiento-san-pedro-sula-decada-LA31466629" target="_blank"> capacitaciones, simulacros y evaluaciones técnicas</a> con el propósito de fortalecer los conocimientos de la población sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo.Alex Estévez, subcomisionado de Copeco para la zona noroccidental, explicó que la institución ha recibido una mayor demanda de asesoría por parte de diferentes sectores de la ciudad.“Es vital recalcar que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/inversion-privada-desarrollo-residencial-comercial-edificios-verticale-BD31230515" target="_blank">no existe tecnología en el mundo capaz de predecir la fecha</a> o hora de un sismo. Lo único que nos queda es capacitarnos y <b>tomar las mejores acciones preventivas</b>”, señaló.La estrategia busca que empleados, estudiantes y personal de <b>instituciones conozcan las rutas de evacuación</b>, identifiquen zonas seguras y sepan cómo responder durante una emergencia.