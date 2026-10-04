Paro de médicos hondureños deja mora quirúrgica de 3,203 cirugías en 26 días sin atención

Tegucigalpa, Honduras. El paro de labores de los médicos en el sistema sanitario público ha dejado 27,303 pacientes sin atención durante 26 días, además de una mora quirúrgica de 3,203 cirugías, informó Eduardo Midence, viceministro de Salud.

De acuerdo con el balance presentado por Midence, entre los pacientes afectados se encuentran 3,092 menores de edad que no han recibido atención pediátrica y 2,979 mujeres que perdieron sus atenciones de ginecología y obstetricia.

La suspensión también ha afectado los servicios de medicina interna, cirugía, traumatología y ortopedia, consulta externa, atención especializada y oftalmología en los hospitales del sistema público.

“Los pacientes necesitan atención. El diálogo debe garantizar servicios continuos”, apuntó Midence al referirse a las consecuencias que ha generado el paro de labores de los médicos.

El viceministro también hizo un llamado a la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) para que coloque a los pacientes en el centro de sus decisiones. “Detrás de cada atención reprogramada hay una persona que necesita ser atendida y una familia que espera una respuesta del sistema de salud”, manifestó.

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Sin embargo, las autoridades del CMH han respondido que mantendrán las asambleas mientras persistan los salarios atrasados y hasta que se pague al último galeno que tenga remuneraciones pendientes.

Mientras continúa el paro en el sistema sanitario público, los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) abandonarán la suspensión de labores que mantenían en solidaridad con los galenos de los hospitales públicos y regresarán a sus puestos de trabajo este 12 de octubre.