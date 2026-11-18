Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró este miércoles como territorios de alto riesgo los municipios del departamento de Yoro.

Durante una comparecencia en Casa Presidencial, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que Honduras enfrenta de manera directa al terrorismo y anunció que se intensificarán las operaciones para perseguir y llevar ante la justicia a los responsables.

"Hemos determinado declarar territorios de alto riesgo los municipios de Yoro", destacó Velásquez.

Además, anunció que se aplicarán «medidas excepcionales de control» en esos territorios.

El funcionario indicó que se ha instruido a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones para «neutralizar a los cabecillas de los grupos terroristas».

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"No vamos a abandonar a estas comunidades", aseguró el titular de Seguridad.

Por su parte, Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, informó que dos helicópteros fueron desplazados a la zona con tropas especializadas para enfrentar la amenaza de los grupos criminales.

"En otros sectores ya están penetrando los equipos. Hoy estamos hechos un nudo para hacer nuestro trabajo en esas zonas montañosas", detalló.

"Esas montañas se van a convertir en la casa de los grupos especiales", enfatizó el jefe policial.