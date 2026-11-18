San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades de Salud intensificaron las jornadas de prevención y combate del dengue y otras arbovirosis en San Pedro Sula, con intervenciones en diferentes sectores de Chamelecón. Entre los sectores itervenidos estan El Cruce y Los Zorzales, debido a la proliferación de zancudos y el riesgo de transmisión de estas enfermedades. Lesbia Villatoro, jefa regional de la Región Metropolitana de San Pedro Sula, informó que durante la semana epidemiológica número 44 se registraron 16 nuevos casos de dengue en San Pedro Sula. De estos, 12 corresponden a pacientes sin signos de alarma y cuatro presentan signos de alarma. La situación del dengue también mantiene en alerta a las autoridades sanitarias a nivel nacional. Según Homer Mejía, director de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Honduras registra más de 15,000 casos de dengue y seis muertes en lo que va de 2026.

Intervienen colonias de Chamelecón

Como parte de las acciones para reducir la transmisión de la enfermedad, los equipos de Salud desarrollan jornadas de prevención que incluyen la eliminación de criaderos de zancudos y la intervención de sectores considerados prioritarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un funcionario que participa en estas actividades explicó que la Secretaría de Salud mantiene una programación amplia de intervenciones en Chamelecón, mediante una mesa intersectorial en la que participan instituciones del Gobierno y la municipalidad.

Asimismo, destacó el apoyo de la Gerencia de Salud municipal, que mantiene activo un programa de prevención y eliminación de vectores y criaderos, con el propósito de reducir la presencia del zancudo transmisor del dengue. Ademas las actividades continuarán durante estos días en diferentes sectores de Chamelecón, como parte de los esfuerzos coordinados para prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por zancudos.

Habitantes preocupados por los zancudos

Las jornadas de prevención también son valoradas por los habitantes de las comunidades intervenidas, quienes consideran necesaria la presencia de los equipos sanitarios debido a la cantidad de zancudos. Maira Maldonado, residente del sector, manifestó que en su vivienda utilizan diariamente productos comerciales para ahuyentar estos insectos, ya que representan una preocupación para las familias.

"Sí, mucho, porque a través del zancudo recibimos un montón de enfermedades, ¿verdad?, no solo el dengue, pero gracias a Dios pues ya andan haciendo esa buena obra", expresó Maldonado durante la entrevista. La habitante detalló que en su casa viven cinco personas, entre ellas dos niños y tres adultos. Además, manifestó que ninguno de los integrantes de su familia ha presentado problemas de salud relacionados con estas enfermedades.