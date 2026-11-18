Tegucigalpa, Honduras. Dunia Yamileth Rodríguez Hernández fue trasladada al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Tegucigalpa, para someterse a una prueba de ADN que permita confirmar si es la madre de Iker Daleth Rodríguez Hernández, el niño de cinco años asesinado en un doble crimen. La mujer acudió al Laboratorio de Serología Forense, donde le extrajeron muestras de sangre para elaborar su perfil genético y realizar el cotejo con las muestras correspondientes al menor. Dunia Rodríguez permanece recluida en el Centro Penal de Marcala, adonde fue enviada después de ser capturada el pasado 14 de noviembre en la aldea Yaterique, municipio de San Juan, departamento de Intibucá.

La prueba genética es necesaria para establecer oficialmente el parentesco, debido a que el cuerpo de Iker Daleth todavía no ha podido ser entregado a sus familiares.

El procedimiento se realiza porque no se cuenta con documentación oficial que acredite la identidad del niño ni con un registro de su inscripción en el Registro Nacional de las Personas (RNP). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, LA PRENSA tuvo acceso al carnet de Seguro Social estadounidense (Social Security) de Iker Daleth, documento que señala que nació en el condado de Harris, en Houston, Texas, Estados Unidos.

Una vez obtenidos los resultados del análisis genético, estos serán remitidos a la Sección de Identificación Humana para continuar con el proceso de reconocimiento y determinar si corresponde entregar el cuerpo a la familia.

El doble crimen

Iker Daleth fue asesinado a disparos el viernes 13 de noviembre. En el mismo hecho murió su abuela, Lilian Maribel Rodríguez Ferrera, madre de Dunia Rodríguez. Además, otro menor resultó herido. Por este caso también fueron capturados Kevin Alexander Lara Morales y Marlon Alexi Orellana López, señalados de participar en el doble crimen.