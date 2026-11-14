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Horror en Intibucá: capturan a mujer acusada de asesinar a su hijo y su madre

Habría perpetrado el doble crimen en contubernio con dos hombres. Fueron detenidos en el municipio de San Juan

Horror en Intibucá: capturan a mujer acusada de asesinar a su hijo y su madre

Los detenidos fueron presentados en la unidad policial de Intibucá.

San Juan, Intibucá. Una mujer de 45 años y su nieto de cinco años murieron tras un ataque con arma de fuego ocurrido alrededor de las 11:00 de la noche de este viernes en la comunidad de Cataulaca, municipio de San Juan, departamento de Intibucá.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Liliam Maribel Hernández y el menor Iker Hernández, quienes perdieron la vida en el lugar del suceso.

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Durante el mismo incidente, otro menor de edad sufrió heridas y fue trasladado de urgencia hacia el hospital de La Esperanza para recibir asistencia médica.

Por este caso, las autoridades reportaron la detención de Marlon Alexis López, Kevin Alexander Lara y Dunia Yamileth Rodríguez, quien es hija de Liliam Hernández y madre del niño fallecido. Aunque huyeron a bordo de un vehículo, la Policía local los detuvo.

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Según los primeros informes recabados en la localidad, la hija de la mujer fallecida figura como presunta implicada en la agresión, extremo que continúa bajo investigación de los cuerpos policiales y fiscales.

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Redacción La Prensa
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