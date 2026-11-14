Horror en Intibucá: capturan a mujer acusada de asesinar a su hijo y su madre

San Juan, Intibucá. Una mujer de 45 años y su nieto de cinco años murieron tras un ataque con arma de fuego ocurrido alrededor de las 11:00 de la noche de este viernes en la comunidad de Cataulaca, municipio de San Juan, departamento de Intibucá.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Liliam Maribel Hernández y el menor Iker Hernández, quienes perdieron la vida en el lugar del suceso.