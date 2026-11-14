Horror en Intibucá: capturan a mujer acusada de asesinar a su hijo y su madre

San Juan, Intibucá. Una mujer de 45 años y su nieto de cinco años murieron tras un ataque con arma de fuego ocurrido alrededor de las 11:00 de la noche de este viernes en la comunidad de Cataulaca, municipio de San Juan, departamento de Intibucá.
Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Liliam Maribel Hernández y el menor Iker Hernández, quienes perdieron la vida en el lugar del suceso.
Durante el mismo incidente, otro menor de edad sufrió heridas y fue trasladado de urgencia hacia el hospital de La Esperanza para recibir asistencia médica.
Por este caso, las autoridades reportaron la detención de Marlon Alexis López, Kevin Alexander Lara y Dunia Yamileth Rodríguez, quien es hija de Liliam Hernández y madre del niño fallecido. Aunque huyeron a bordo de un vehículo, la Policía local los detuvo.
Según los primeros informes recabados en la localidad, la hija de la mujer fallecida figura como presunta implicada en la agresión, extremo que continúa bajo investigación de los cuerpos policiales y fiscales.