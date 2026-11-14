Vaguada dejará lluvia en algunas regiones de Honduras este sábado

San Pedro Sula. Este sábado 14 de noviembre de 2026 se presentará un incremento en la nubosidad con lluvias y lloviznas débiles en la zona noroccidental del país, además de precipitaciones y chubascos aislados acompañados de actividad eléctrica en el sector oriental, según el informe de Copeco. El pronóstico oficial detalla que estas condiciones responden al ingreso de una masa de aire fresco por el noroccidente y una zona de inestabilidad sobre el oriente, fenómenos que también provocarán un leve descenso de las temperaturas durante la noche y la madrugada.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá dentro de los rangos normales con alturas de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, jornada que transcurrirá bajo la fase de luna nueva y con luz solar desde las 5:49 de la mañana hasta las 5:18 de la tarde. Para el territorio nacional, las temperaturas más elevadas se registrarán en Choluteca con una máxima de 35 grados y mínima de 25, seguida por Valle con 33 y 24 grados, mientras que Comayagua, La Paz y Olancho alcanzarán los 32 grados de máxima con mínimas de 20, 21 y 23 grados respectivamente.

Una cuña de alta presión en el noroccidente y una vaguada en superficie sobre el oriente del país, producirán aumento en la nubosidad, lluvias y lloviznas débiles sobre el noroccidente del país, así como, lluvias y chubascos débiles aislados con actividad eléctrica en el oriente. https://t.co/8EkvT32xYm — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 14, 2026