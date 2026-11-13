Raptan al periodista hondureño Kevin Mercado en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. La familia del periodista Kevin Eduardo Mercado Cruz, de 30 años, pidió ayuda a la población para localizarlo, luego de que fuera visto por última vez a las 8:30 de la noche del jueves en San Pedro Sula, Honduras.

Kevin Mercado se conducía en un vehículo Hyundai Elantra, tipo turismo, color rojo. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

El padre de Kevin habló con él la noche del jueves y no fue sino hasta la mañana del viernes cuando, según el relato de un testigo, se enteró de que había sido raptado y trasladado en un vehículo. De acuerdo con esa versión, un amigo que lo acompañaba fue obligado a bajar del automotor.

La preocupación de sus seres queridos aumentó debido a que el teléfono celular del periodista se encuentra desactivado, por lo que solicitaron compartir la información para ampliar la búsqueda.

En el mensaje, la familia pidió a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación que se comunique de inmediato al número de WhatsApp: 9281-1995.