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Raptan al periodista hondureño Kevin Mercado en San Pedro Sula

La familia del periodista Kevin Mercado pidió ayuda para localizarlo, tras ser llevado en un vehículo la noche del jueves en San Pedro Sula cuando conducía un Hyundai Elantra rojo

Raptan al periodista hondureño Kevin Mercado en San Pedro Sula

Kevin Eduardo Mercado Cruz trabajó en DIARIO LA PRENSA.

San Pedro Sula, Honduras. La familia del periodista Kevin Eduardo Mercado Cruz, de 30 años, pidió ayuda a la población para localizarlo, luego de que fuera visto por última vez a las 8:30 de la noche del jueves en San Pedro Sula, Honduras.

Kevin Mercado se conducía en un vehículo Hyundai Elantra, tipo turismo, color rojo. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero.

El padre de Kevin habló con él la noche del jueves y no fue sino hasta la mañana del viernes cuando, según el relato de un testigo, se enteró de que había sido raptado y trasladado en un vehículo. De acuerdo con esa versión, un amigo que lo acompañaba fue obligado a bajar del automotor.

La preocupación de sus seres queridos aumentó debido a que el teléfono celular del periodista se encuentra desactivado, por lo que solicitaron compartir la información para ampliar la búsqueda.

En el mensaje, la familia pidió a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación que se comunique de inmediato al número de WhatsApp: 9281-1995.

La publicación identifica a Kevin Eduardo Mercado Cruz como originario de San Pedro Sula y detalla que tiene 30 años de edad. Los familiares reiteraron el llamado a la comunidad para que difunda la alerta y aporte cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Hasta las 7:00 de la noche del viernes, sus familiares continuaban sin conocer el paradero de Kevin Mercado, quien se desempeñaba como conductor de taxi de aplicación.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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