Video del momento en que cae hondureño tras enfrentamiento con militares en México

En las imágenes se observa cómo la unidad militar embiste la camioneta negra, que pierde el control y queda de lado tras el impacto. La grabación muestra los instantes posteriores a la colisión, mientras se desarrolla el operativo de las fuerzas militares.

Ocotlán, México . Un video muestra el momento en que una camioneta negra, en la que presuntamente se movilizaba un hondureño señalado como supuesto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), es impactada por un vehículo del Ejército mexicano durante una persecución en el municipio de Ocotlán , México .

Poco después, más elementos del Ejército mexicano llegan al lugar y se produce un enfrentamiento entre los uniformados y los civiles armados que se movilizaban en la zona.

El incidente ocurrió el jueves 12 de noviembre, cuando personal castrense atendía una alerta por un automóvil con reporte de robo en la colonia Lázaro Cárdenas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los ocupantes del vehículo dispararon contra los militares y huyeron con el respaldo de otras camionetas.

La persecución continuó por distintos sectores hasta llegar a la intersección de las calles Río Colorado y Río Balsas, en la colonia Riveras de Zula. Durante las acciones, dos presuntos agresores murieron y el hondureño fue detenido.

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El enfrentamiento también dejó heridos a un elemento del Ejército y a una mujer civil, quienes fueron trasladados a recibir atención médica y reportados estables y fuera de peligro.

Las autoridades aseguraron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora, dos armas largas, dos granadas y una camioneta con blindaje artesanal. Además, en los operativos posteriores fue localizada una bodega con 18 camionetas de alta gama.