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Cae hondureño del CJNG en México; le decomisan fusil Barrett .50 y camioneta blindada

Un hondureño fue detenido en Ocotlán, México, donde le decomisaron armas de alto poder, entre ellas un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora y granadas

Cae hondureño del CJNG en México; le decomisan fusil Barrett .50 y camioneta blindada

El hondureño fue capturado durante un operativo militar en Ocotlán, México.

Ocotlán, México. Un hombre de nacionalidad hondureña, supuesto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido durante un enfrentamiento entre militares y civiles armados en el municipio de Ocotlán, México, donde dos presuntos agresores murieron y posteriormente fue asegurada una bodega con 18 camionetas de alta gama.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la intervención comenzó cuando personal del Ejército atendía una alerta por un automóvil con reporte de robo en la colonia Lázaro Cárdenas.

Cuando los militares intentaron detener la marcha del vehículo, sus ocupantes, miembros del CJNG, dispararon contra ellos y escaparon con el respaldo de otras dos camionetas en las que se desplazaban civiles armados. La persecución continuó por calles de la colonia Porvenir.

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El grupo llegó hasta la intersección de las calles Río Colorado y Río Balsas, en la colonia Riveras de Zula. En ese punto, una de las camionetas, equipada con blindaje artesanal, interceptó a alta velocidad las unidades oficiales.

La maniobra provocó que una patrulla militar chocara y volcara, situación que permitió que parte de los civiles armados escapara. Durante el intercambio de disparos, dos presuntos agresores murieron y un tercer implicado, de origen hondureño, fue capturado.

Camionetas decomisadas en bodega tras enfrentamiento armado.

Camionetas decomisadas en bodega tras enfrentamiento armado.

La refriega también dejó heridos a un elemento del Ejército y a una mujer civil, ambos por impactos de arma de fuego. Las dos personas fueron trasladadas para recibir atención médica y posteriormente reportadas estables y fuera de peligro.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora, dos armas largas, dos granadas y una camioneta con blindaje artesanal. Además, las acciones desplegadas por el Ejército Mexicano y fuerzas de los tres niveles de gobierno permitieron asegurar una bodega donde encontraron 18 camionetas de alta gama.

Otros presuntos agresores lograron escapar, por lo que las fuerzas federales desplegaron personal por tierra y aire para intentar localizarlos. Hasta el último reporte oficial disponible no se habían registrado nuevos ataques ni bloqueos, mientras que el hondureño detenido, las armas y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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