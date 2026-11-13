Cae hondureño del CJNG en México; le decomisan fusil Barrett .50 y camioneta blindada

Ocotlán, México. Un hombre de nacionalidad hondureña, supuesto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido durante un enfrentamiento entre militares y civiles armados en el municipio de Ocotlán, México, donde dos presuntos agresores murieron y posteriormente fue asegurada una bodega con 18 camionetas de alta gama.

De acuerdo con los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la intervención comenzó cuando personal del Ejército atendía una alerta por un automóvil con reporte de robo en la colonia Lázaro Cárdenas.

Cuando los militares intentaron detener la marcha del vehículo, sus ocupantes, miembros del CJNG, dispararon contra ellos y escaparon con el respaldo de otras dos camionetas en las que se desplazaban civiles armados. La persecución continuó por calles de la colonia Porvenir.