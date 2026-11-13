Café y ocra abren oportunidades para Honduras en el mercado canadiense

San Pedro Sula, Honduras. Honduras busca ampliar su presencia comercial en Canadá mediante la identificación de productos con potencial exportador y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), como parte de un proyecto que pretende mejorar su preparación para acceder a compradores internacionales. Durante una reunión con representantes de la banca, instituciones de apoyo empresarial y el sector pyme, Michelle Delgado, consultora del proyecto Tricent, presentó los hallazgos preliminares del análisis país, con el propósito de validar los resultados y recibir observaciones de los diferentes actores involucrados. El estudio destaca que Honduras ocupa el quinto lugar entre los proveedores de café sin tostar de Canadá, con una participación aproximada del 7% en un mercado valorado en 2,354 millones de dólares. Asimismo, el país figura como el tercer proveedor de ocra para ese mercado. Uno de los factores que favorece el intercambio comercial es que los nueve grupos de productos analizados ingresan a Canadá con arancel cero, bajo las condiciones del trato de nación más favorecida y el Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Canadá, firmado en octubre de 2014.

El análisis también identifica oportunidades para productos como plátanos, cítricos, frutas exóticas, cacao y chocolate. Sin embargo, señala que, aunque existe un mercado canadiense documentado para estos rubros, todavía no hay suficiente evidencia sobre la capacidad de Honduras para atender esa demanda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por ello, el potencial identificado responde principalmente al tamaño del mercado y no necesariamente a una oferta exportable hondureña que esté lista para competir.

Para establecer las cifras comerciales se utilizaron los registros reportados por Canadá, debido a que las estadísticas hondureñas pueden reflejar diferencias en el destino declarado de las exportaciones. Parte de los productos llega al mercado canadiense mediante Estados Unidos, lo que puede dificultar su identificación en los registros nacionales.

El proyecto contempla tres etapas. La primera, correspondiente a la evaluación, ya fue desarrollada mediante un análisis preliminar del país, encuestas a pequeñas y medianas empresas, entrevistas, grupos focales y consultas con compradores canadienses. Actualmente, el proceso se encuentra en la segunda fase, enfocada en poner a prueba y validar los hallazgos. Posteriormente, se diseñará un programa de apoyo que responda a las necesidades identificadas. La iniciativa establece como objetivo alcanzar a 200 pymes por país. De ese grupo, se estima que alrededor de 40 empresas tendrán el nivel de madurez y preparación necesario para participar en una misión comercial con compradores canadienses. Los encuentros se organizarían mediante emparejamientos de negocios (B2B), tomando en cuenta la oferta exportable de cada empresa y los requerimientos de los compradores. Durante la presentación también se abordó la incorporación del enfoque de género en los servicios de la iniciativa, así como la posibilidad de establecer un fondo de resiliencia climática. Este mecanismo estaría dirigido a apoyar a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres que requieran financiamiento para recibir asistencia técnica y fortalecer sus capacidades frente a los efectos del cambio climático.