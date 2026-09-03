Mujeres cafetaleras piden continuidad de Agrobosques y destacan su impacto en fincas

Tegucigalpa, Honduras. La Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras pidió al Gobierno dar continuidad al proyecto Agrobosques, iniciativa que contempla la renovación de fincas mediante la entrega de plantas de café y especies maderables, con el objetivo de mejorar la productividad y fortalecer la caficultura frente a los efectos del cambio climático.

Carmen Cartagena, fundadora de la organización, destacó que mediante el proyecto la Red recibió una asignación de 800,000 plantas de café y 25,000 plantas maderables, destinadas a productoras de nueve departamentos: Copán, Lempira, Santa Bárbara, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, La Paz, Intibucá y Comayagua.

Según Cartagena, las primeras productoras ya comenzaron a recibir las plantas, por lo que consideró necesario que el programa continúe durante los próximos años y amplíe su cobertura hacia más mujeres dedicadas a la producción de café.

“Los resultados en el campo requieren tiempo y continuidad. Esperamos que Agrobosques pueda mantenerse y llegar a más productores”, manifestó la dirigente cafetalera.

La Red también desarrolla procesos de capacitación y acompañamiento técnico para las beneficiarias, con el propósito de mejorar el manejo de las plantas y lograr que la inversión tenga resultados a largo plazo en las fincas.

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Cartagena explicó que las plantas pueden contribuir a fortalecer los sistemas agroforestales, mejorar las condiciones de las parcelas y generar mayores oportunidades de producción, calidad y rentabilidad para las familias que dependen del café.