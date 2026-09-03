Mujeres cafetaleras piden continuidad de Agrobosques y destacan su impacto en fincas

Tegucigalpa, Honduras. La Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras pidió al Gobierno dar continuidad al proyecto Agrobosques, iniciativa que contempla la renovación de fincas mediante la entrega de plantas de café y especies maderables, con el objetivo de mejorar la productividad y fortalecer la caficultura frente a los efectos del cambio climático.
Carmen Cartagena, fundadora de la organización, destacó que mediante el proyecto la Red recibió una asignación de 800,000 plantas de café y 25,000 plantas maderables, destinadas a productoras de nueve departamentos: Copán, Lempira, Santa Bárbara, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, La Paz, Intibucá y Comayagua.
Según Cartagena, las primeras productoras ya comenzaron a recibir las plantas, por lo que consideró necesario que el programa continúe durante los próximos años y amplíe su cobertura hacia más mujeres dedicadas a la producción de café.
“Los resultados en el campo requieren tiempo y continuidad. Esperamos que Agrobosques pueda mantenerse y llegar a más productores”, manifestó la dirigente cafetalera.
La Red también desarrolla procesos de capacitación y acompañamiento técnico para las beneficiarias, con el propósito de mejorar el manejo de las plantas y lograr que la inversión tenga resultados a largo plazo en las fincas.
Cartagena explicó que las plantas pueden contribuir a fortalecer los sistemas agroforestales, mejorar las condiciones de las parcelas y generar mayores oportunidades de producción, calidad y rentabilidad para las familias que dependen del café.
Un proyecto con 15 millones de plantas
Agrobosques contempla la entrega de 15 millones de plantas de café a nivel nacional, con una meta de beneficiar a más de 5,000 productores y contribuir a la restauración de unas 5,000 hectáreas de terreno.
Para desarrollar el proyecto fueron establecidos cinco megaviveros en Copán, Yoro, Comayagua, Francisco Morazán y Olancho, desde donde se producen y distribuyen las plantas destinadas a las diferentes zonas cafetaleras del país.
Uno de los componentes que diferencia al proyecto es el uso de la tecnología Ecopil, mediante la cual se producen plantas de café con características uniformes y variedades certificadas.
De acuerdo con las proyecciones del proyecto, las plantas producidas con este sistema podrían entrar en producción alrededor de los 18 meses, mientras que bajo el sistema tradicional una primera cosecha puede requerir cerca de 36 meses.
El método también busca reducir los costos relacionados con el transporte y disminuir el uso de bolsas plásticas, al utilizar mallas biodegradables para el desarrollo de las plantas.
Buscan elevar productividad
Otro de los objetivos de Agrobosques es mejorar el rendimiento de las fincas cafetaleras y llevar la productividad hasta 30 quintales por manzana, lo que permitiría aumentar los ingresos de los productores y generar una mayor oferta de café para los mercados de exportación.
Las estimaciones del proyecto apuntan a que para la cosecha 2027-2028 las nuevas plantaciones podrían generar más de 125,000 quintales adicionales de café a la producción nacional.
Ese incremento representaría, según las proyecciones planteadas, más de 50 millones de dólares en divisas para Honduras.
Cartagena sostuvo que el alcance del proyecto debería ampliarse progresivamente, debido al papel que desempeñan las mujeres en la actividad cafetalera.
En Honduras se contabilizan más de 21,000 mujeres productoras de café, quienes cultivan alrededor de 77,000 manzanas y aportan aproximadamente 1.4 millones de quintales a la producción nacional.
Para la dirigente, la continuidad del proyecto permitiría que más productoras puedan renovar sus fincas y mejorar sus sistemas de producción, en un sector que representa una de las principales fuentes de divisas para Honduras.