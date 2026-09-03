¿De qué murió Carla Jeffery? Familia desmiente rumores sobre drogas

Los Ángeles (EE.UU.). La causa de la muerte de la actriz estadounidense Carla Jeffery, conocida por interpretar a la animadora Bree en la franquicia “Zombies” de Disney Channel, aún no ha sido determinada. Su familia desmintió los rumores sobre un supuesto consumo de drogas y espera los resultados de la autopsia antes de divulgar más detalles.

Jeffery falleció a los 33 años en su casa en California. Su muerte fue confirmada por su representante, Carla Alexander, en redes sociales, aunque inicialmente no se revelaron las causas del deceso.

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, con apenas 33 años”, escribió Alexander, quien la representó durante casi 20 años.

“Quizá se fue de este mundo, pero no de nuestros corazones. Descansa en paz Carla J. Jeffery”, añadió en la descripción.

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Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, Estados Unidos, y comenzó su carrera en la actuación influenciada por sus hermanos.

La actriz formó parte de películas como “Phat Girlz” (2006) y de producciones como “Curb Your Enthusiasm”, de Larry David, y “Meet the Blacks”.

En 2018 debutó en la primera película de “Zombies”, en el papel de Bree, una alegre animadora y mejor amiga de Addison Wells, personaje principal de la franquicia interpretado por Meg Donnelly. Posteriormente, Jeffery participó en sus secuelas.

La muerte de la actriz ha generado especulaciones en internet sobre lo que pudo haber ocurrido. Sin embargo, su familia desmintió los rumores sobre un supuesto consumo de drogas y afirmó: “Ella no consumía drogas”.

La familia también aseguró que no hubo indicios de delito relacionados con la muerte de Carla y que la policía no está involucrada. El forense declaró a TMZ que el caso sigue pendiente y que aún no se ha determinado la causa ni la forma preliminar de la muerte.

Según informó TMZ, la familia está a la espera de la autopsia antes de divulgar más detalles sobre el fallecimiento. Sus seres queridos también señalaron que están siendo cuidadosos con la información que comparten públicamente, ya que quieren asegurarse de que cualquier dato divulgado sea preciso.