Marie Claire da un inquietante mensaje sobre la salud de Aldo Rendón

México. La nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" perdió a uno de sus habitantes favoritos después de que Aldo Rendón anunció su salida por una "enfermedad reversible" que le fue diagnosticada y que requiere tratamiento inmediato. Hasta el momento se desconoce cuál es el padecimiento que tiene.

En la reciente gala de "La Casa de los Famosos México", el experto en moda rompió en llanto al confesar que tenía que salir de la competencia ya que las condiciones no eran las adecuadas. Sus compañeros le externaron todo su apoyo ante esta complicada decisión.

Después de la salida de Aldo Rendón de "La Casa de los Famosos México", la conductora del reality, Marie Claire, compartió un video explicando qué fue lo que pasó y todo lo que sucedió en el foro detrás de la decisión del experto en modas.