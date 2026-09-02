Marie Claire da un inquietante mensaje sobre la salud de Aldo Rendón

México. La nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" perdió a uno de sus habitantes favoritos después de que Aldo Rendón anunció su salida por una "enfermedad reversible" que le fue diagnosticada y que requiere tratamiento inmediato. Hasta el momento se desconoce cuál es el padecimiento que tiene.
En la reciente gala de "La Casa de los Famosos México", el experto en moda rompió en llanto al confesar que tenía que salir de la competencia ya que las condiciones no eran las adecuadas. Sus compañeros le externaron todo su apoyo ante esta complicada decisión.
Después de la salida de Aldo Rendón de "La Casa de los Famosos México", la conductora del reality, Marie Claire, compartió un video explicando qué fue lo que pasó y todo lo que sucedió en el foro detrás de la decisión del experto en modas.
En un video compartido en Instagram, la titular de "La Casa de los Famosos México" dijo que estaba demasiado triste por la repentina salida de Aldo Rendón, pero entendía que se trataba de un tema de salud que tenía que ser atendido de inmediato.
"Estamos a moco tendido, primero porque te mueve la fibra; la salud es lo primero. Acaba de salir por situación médica, por salud, Aldo Rendón", contó.
En la parte final del video, Marie Claire dijo que Aldo Rendón dejó un gran vacío en la competencia, pero pronto lo tendrán en las galas. La conductora detalló que el experto en modas tiene que ser cuidadoso ya que salió por un tema de salud.
"Se siente un vacío impresionante dentro de la casa, un gran habitante, un gran jugador, el alma de todas las situaciones y de todo lo que sucedía. Ahorita todo tiene que ser más cuidado; por cuestión de salud, lo tenemos que cuidar y proteger mucho. Es una noticia que nos deja helados", declaró.