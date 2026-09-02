Suzette responde a A.B. Quintanilla y niega malversación de fondos

La polémica familiar entre los hermanos de la cantante Selena Quintanill a escalado esta semana, luego de que Suzette y su madre, Marcela, desmintieran públicamente la acusación de A.B. Quintanilla sobre una supuesta demanda millonaria en su contra.

Este miércoles 2 de septiembre, Suzette Arriaga utilizó su cuenta oficial de Instagram para emitir un comunicado en el que negó categóricamente los señalamientos de su hermano. Desde hace años, ella administra legalmente el nombre, la imagen y la marca de Selena, según se señala en el texto.

En el escrito, Suzette y Marcela rechazaron las insinuaciones de AB y cuestionaron que el productor musical haya decidido ventilar un conflicto familiar en público. "¿Qué demanda? ¿Dónde fue presentación? ¿Cuál es el número de caso?", preguntaron directamente en el comunicado.

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La familia aseguró que no ha recibido ninguna notificación formal sobre el supuesto proceso legal. Incluso, según el comunicado, revisaron registros públicos y no encontraron evidencia de la demanda que A.B. afirma haber interpuesto.

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Asimismo, negaron que Suzette esté realizando negociaciones relacionadas con las pertenencias personales de Selena. Aunque reconocieron que podría existir una “posible venta de participación en una empresa”, descartaron cualquier malversación de fondos.

El comunicado también exigió a A.B. que, de tener pruebas de robo o malos manejos, las presente de manera formal. “No nos quedaremos callados, defenderemos la memoria de Abraham Quintanilla y el legado de Selena”, afirmaron.

La madre de los Quintanilla, Marcela, explicó que nunca antes había sentido la necesidad de hablar públicamente de asuntos familiares, pero que las declaraciones de A.B. la obligaron a responder para proteger la reputación de su esposo fallecido y de su hija.

Por su parte, A.B. Quintanilla confirmó en redes sociales la existencia de una demanda, aunque no ofreció detalles ni documentos que la respalden. Según su versión, el proceso comenzó hace meses y se basa en una investigación de años.