AB Quintanilla confirma demanda contra su hermana Suzette

El hermano de la recordada cantante Selena , AB Quintanilla publicó un comunicado confirmando los rumores que se hicieron virales en redes sobre la supuesta demanda que él interpuso contra su hermana Suzette.

​​​​​El músico señaló que el problema no surgió hace pocos meses, sino que arrastra años de situaciones y decisiones acumuladas en la familia.

"Ante las numerosas llamadas y consultas que he recibido por parte de distintos medios de comunicación, considero necesario romper el silencio y aclarar públicamente esta situación. Sí, existe una demanda relacionada con Suzette Arriaga , así como con hechos y circunstancias relacionadas con mi padre, Abraham Quintanilla .

La demanda es parte de un proceso que comenzó hace algunos meses, pero lo que me llevó hasta este punto no nació hace unos meses. Vienen de años. Años de situaciones acumuladas, decisiones y circunstancias que durante mucho tiempo elegí llamar por respeto, por lealtad y, sobre todo, porque se trataba de mi propia familia. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que enfrentar una situación como esta.

Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado. Jamás pensé que dentro de mi propia familia podrían ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Quienes me conocen saben que siempre he sido una persona directa, transparente y honesta.

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Durante años preferí guardar muchas cosas para mí. Pero llega un momento en el que permanecer en silencio deja de ser una opción. Por respeto al proceso legal, por ahora no concederé entrevistas ni entraré públicamente en los detalles del caso.

Pero quiero dejar algo muy claro: Hay años de historia. Hay hechos. Hay pruebas. Hay circunstancias. Y hay mucho que todavía no se conoce. Cuando llegue el momento adecuado, hablaré. Contaré mi versión completa y explicaré por qué tuve que llegar hasta este punto. Lo haré personalmente, con claridad y respaldando mis palabras con lo que corresponde.

Hoy sigo procesando muchas cosas que jamás imaginé tener que enfrentar, especialmente viniendo de personas que forman parte de mi propia familia. Guardó silencio durante mucho tiempo.

Pero mi silencio no significa que no exista una historia que contar. Cuando corresponda, la contaré.

Y mientras todo sigue su curso, yo seguiré haciendo lo que hago desde hace casi 40 años: trabajar y generar lo mío. Nunca fui de esperar que el cheque del esfuerzo de otras personas llegue a mi puerta".

Aunque se ha mencionado en medios de comunicación una cifra cercana a los 48 millones de dólares y disputas por regalías y auditorías del catálogo de Selena, AB Quintanilla no confirmó montos exactos y aseguró que aún hay pruebas por conocer.