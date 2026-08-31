Taylor Swift dona 50 mil dólares para ayudar a mujer que fue atropellada

Los Ángeles. Taylor Swift volvió a demostrar su vena altruista al donar la cantidad de 50 mil dólares para ayudar a una mujer que está recuperándose de sus heridas luego de haber sido atropellada en la localidad de Rhode Island.

La esposa del futbolista Travis Kelce realizó la donación directamente en la página de la campaña "Support Ashley Taunton's Brave Recovery", de GoFundMe, para ayudar a la recuperación de Taunton, quien sufrió heridas graves tras intentar ayudar a otros automovilistas.

"¡Te deseo la mejor recuperación posible y envío mucho cariño a tu familia!", escribió Swift en un comentario en la página de la campaña, de acuerdo con medios como People y Page Six.

Los 50 mil dólares aportados por la intérprete hicieron que la campaña aumentara súbitamente su recaudación a 90 mil 7 dólares, pues además de Swift llegaron más de mil donaciones, varias de ellas anónimas. Actualmente, se busca alcanzar una meta de 110 mil dólares.