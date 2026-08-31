Taylor Swift dona 50 mil dólares para ayudar a mujer que fue atropellada

Los Ángeles. Taylor Swift volvió a demostrar su vena altruista al donar la cantidad de 50 mil dólares para ayudar a una mujer que está recuperándose de sus heridas luego de haber sido atropellada en la localidad de Rhode Island.
La esposa del futbolista Travis Kelce realizó la donación directamente en la página de la campaña "Support Ashley Taunton's Brave Recovery", de GoFundMe, para ayudar a la recuperación de Taunton, quien sufrió heridas graves tras intentar ayudar a otros automovilistas.
"¡Te deseo la mejor recuperación posible y envío mucho cariño a tu familia!", escribió Swift en un comentario en la página de la campaña, de acuerdo con medios como People y Page Six.
Los 50 mil dólares aportados por la intérprete hicieron que la campaña aumentara súbitamente su recaudación a 90 mil 7 dólares, pues además de Swift llegaron más de mil donaciones, varias de ellas anónimas. Actualmente, se busca alcanzar una meta de 110 mil dólares.
Mom of 3 Teared Up in Front of Shocked Husband When They Learned Taylor Swift Donated $50K for Hospital Bills (Exclusive) https://t.co/jODygE85IV— People (@people) August 31, 2026
Durante una tormenta ocurrida el pasado 18 de julio, Ashley Taunton circulaba por la autopista I-95 y se detuvo para ayudar a los ocupantes de un vehículo que había sufrido un accidente, según relató Laura Ortelt, amiga cercana de la víctima.
Mientras Taunton prestaba ayuda a los afectados por un accidente en la carretera, otro vehículo perdió el control debido al agua en el piso y se dirigió directamente hacia ellos, impactándolos.
"En un acto de pura valentía que duró apenas una fracción de segundo, Ashley apartó a la otra persona del peligro, recibiendo ella misma la peor parte del impacto", señala la campaña de GoFundMe.
Ashley sufrió heridas graves y fue hospitalizada en el Rhode Island Hospital de Providence, donde tuvo que someterse a varias cirugías. Según Ortelt, organizadora de la campaña, los fondos recaudados beneficiarán a Ashley, a su esposo Joe y a sus tres hijos.