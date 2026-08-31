Actor de "Días de Trueno" critica elección de Anne Hathaway para secuela del filme

Estados Unidos. Randy Quaid no está contento con la elección de Anne Hathaway para la próxima secuela de "Días de Trueno".

El actor, de 75 años, quien protagonizó la película original de 1990 junto a Tom Cruise, expresó su descontento en redes sociales, poco después de que Cruise y Hathaway aparecieran en un video de Instagram anunciando la secuela, cuyo estreno está previsto para 2028.

"Necesitamos que vuelva Nicole [Kidman]. No seas cobarde, @TomCruise", publicó el sábado. "Necesitas a la chica original. No es nada personal; es cine. Anne no es sexy, porque, y por si no te has dado cuenta, está embarazada".

Quaid reafirmó su tuit original con una diatriba en línea, diciendo: “Anne Hathaway es una izquierdista, una políticamente correcta, una pésima elección para el público de NASCAR de DÍAS DE TRUENO que apoya a MAGA. La mujer madura y atractiva para Tom en esta película tiene que ser Nicole. Ese es el casting que vendería la idea”.

“Esto es raro, como si quisieran que se estrenara y fracasara”, añadió.

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El actor de “Risky Business”, de 64 años, y su exesposa Nicole Kidman, de 59, protagonizaron la producción original de 1990, pero no han trabajado juntos desde que Cruise solicitó el divorcio en 2001.