Actor de "Días de Trueno" critica elección de Anne Hathaway para secuela del filme

Estados Unidos. Randy Quaid no está contento con la elección de Anne Hathaway para la próxima secuela de "Días de Trueno".
El actor, de 75 años, quien protagonizó la película original de 1990 junto a Tom Cruise, expresó su descontento en redes sociales, poco después de que Cruise y Hathaway aparecieran en un video de Instagram anunciando la secuela, cuyo estreno está previsto para 2028.
"Necesitamos que vuelva Nicole [Kidman]. No seas cobarde, @TomCruise", publicó el sábado. "Necesitas a la chica original. No es nada personal; es cine. Anne no es sexy, porque, y por si no te has dado cuenta, está embarazada".
Quaid reafirmó su tuit original con una diatriba en línea, diciendo: “Anne Hathaway es una izquierdista, una políticamente correcta, una pésima elección para el público de NASCAR de DÍAS DE TRUENO que apoya a MAGA. La mujer madura y atractiva para Tom en esta película tiene que ser Nicole. Ese es el casting que vendería la idea”.
“Esto es raro, como si quisieran que se estrenara y fracasara”, añadió.
El actor de “Risky Business”, de 64 años, y su exesposa Nicole Kidman, de 59, protagonizaron la producción original de 1990, pero no han trabajado juntos desde que Cruise solicitó el divorcio en 2001.
Anne Hathaway, de 43 años, quien espera su tercer hijo con su esposo Adam Shulman, luce visiblemente embarazada en el video del anuncio, donde comenta que planea "tener al bebé y luego filmar la película", a lo que Cruise responde: "Es una buena idea".
Cruise retomará su papel como la estrella de NASCAR Cole Trickle en la secuela, mientras que Hathaway interpretará a un nuevo personaje: una ingeniera y dueña de un equipo.
Al parecer, no se le ha pedido a Quaid que retome su papel anterior en la película, Tim Daland, quien era dueño del equipo de carreras que reclutó a Trickle, el personaje de Cruise.
Según Deadline, Tom Cruise, junto con Jerry Bruckheimer y Tommy Harper, producirá la película, y Jonathan Levine la dirigirá.
Se espera que Días de Trueno 2 se estrene el 2 de junio de 2028.
We need Nicole back. Don’t be a pussy, @TomCruise. You need the original girl. It’s not personal; it’s filmmaking. Anne isn’t sexy, because and if you haven’t noticed, she’s pregnant. https://t.co/7qid5SDnkv— Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026
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