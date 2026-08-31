Miley Cyrus entra en una nueva era y elimina su apellido

Una de las estrellas del pop más grandes y exitosas de la actualidad acaba de cambiar su nombre por completo. En su sitio web y redes sociales, Miley Cyrus anticipa las próximas etapas de su carrera con una estética completamente roja. Sin embargo, lo que llama la atención de inmediata es que ya no aparece «Cyrus» en su nombre. Ahora simplemente se llama Miley.

No hay confirmación de si se trata de un cambio de nombre oficial por su parte o si su próximo álbum simplemente se titulará Miley. Sin embargo, al buscar en su sitio web y redes sociales, inicialmente aparece mileycyrus.com. Luego, al hacer clic, la URL cambia a mileyofficial.com.

La especulación en torno a Miley Cyrus está provocando un gran revuelo en internet. En una publicación de Pop Base que reveló la noticia, los fans se muestran muy emocionados por lo que viene. La opinión generalizada es que su difunta madrina y mentora, Dolly Parton, se habría sentido orgullosa de que continuara promocionando su álbum a pesar del dolor. «El espectáculo debe continuar, Dolly lo habría querido así», respondió un fan.

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Pero un fan se muestra algo escéptico ante el cambio de nombre de la estrella del pop. «Espero que tenga que ver con los derechos del dominio con su anterior discográfica», escribió. «Eliminar el apellido "Cyrus" de un nombre tan conocido sería una mala idea».

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Otro tema que los fans comentaron en las respuestas fue si el cambio de nombre tenía algo que ver con su padre. La relación de Miley con su padre, Billy Ray Cyrus, ha sido históricamente complicada y turbulenta.

Pero la última vez que habló públicamente sobre su padre en una entrevista, su postura parecía ser bastante neutral. En una conversación con People, Miley Cyrus explicó que su comunicación casi siempre gira en torno a la música.

«Es nuestra forma habitual de comunicarnos. Ya sea enviando una canción que escribimos por mensaje de texto o escribiendo un poema que expresa nuestros sentimientos de una manera auténtica, siempre ha sido nuestra manera de compartir nuestras emociones», compartido.

El inicio de una nueva etapa en la música de Miley Cyrus se produjo tras la pérdida de Dolly Parton. Al enterarse de la noticia, escribió un sentido homenaje a su madrina, a quien consideraba como una tía.

«La pérdida de mi tía Dolly es un sentimiento que no puedo expresar con palabras», escribió. «Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán allí, tras el escenario, bajo el glamour y en nuestros corazones».

«Lo que SÉ es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fuerza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis».