Menudo celebra 50 años con una gira que reunirá a sus exintegrantes

MIAMI. Siete exintegrantes de Menudo se reunirán en una gira con motivo del 50 aniversario del legendario grupo puertorriqueño, que arrancará en octubre en California y terminará en diciembre en Puerto Rico con sus canciones adaptadas a las voces adultas de sus antiguos miembros, pero que, aseguran en entrevista con EFE, mantienen el sonido que los caracterizó.

Creado en 1977 por el productor Edgardo Díaz, este grupo se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la música popular latinoamericana, especialmente durante la década de 1980.

Por sus filas pasaron artistas como Ricky Martin, quien se incorporó en 1984 junto con Draco Rosa, aunque ninguno de los dos participará en esta gira.

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'Súbete a mi moto'

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Ralphy Rodríguez, de 53 años y miembro de 1986 a 1987, recordó que la banda tuvo "un repertorio de cientos de canciones" entre 1979 y 1991, y que por ello tuvieron "muchas reuniones eligiendo primero cuáles canciones vamos a cantar y luego quién va a cantar cada canción".

El criterio fue, según Raymond Acevedo (1985-1988), "por sentimiento" y por la época de cada uno en la agrupación.

Entre las imprescindibles, Roy Rosselló (1983-1986) citó 'Súbete a mi moto', que canta René Farrait (1979-1982), y este sumó 'Claridad', para él "la clásica" del grupo.

"Las canciones se adaptan a nuestros tonos ahora de hombre", explicó Acevedo. "Suena a Menudo porque son las mismas voces", dijo el cantante de 54 años.

"No todas las canciones de Menudo eran melodías muy altas (...) solamente lo bajamos un tonito", precisó Rodríguez.