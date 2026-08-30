Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán secuela de 'Días de trueno'

Estados Unidos. Tom Cruise volverá a interpretar su papel como el piloto de NASCAR Cole Trickle en una secuela de “Días de trueno”.

Cruise hizo el anuncio desde el Daytona International Speedway el sábado, horas antes de la última carrera de la temporada regular de la NASCAR. Anne Hathaway coprotagonizará la película, en la que interpretará a la propietaria del equipo y a la ingeniera, y cuyo estreno está previsto para el 2 de junio de 2028 a cargo de Paramount Pictures.

Cruise ejercerá de productor junto a Jerry Bruckheimer y Tommy Harper. Jonathan Levine dirigirá la película a partir del guion escrito por Will Staples.

The Hollywood Reporter informó en noviembre de 2024 que Cruise había hablado con Paramount sobre una secuela de su película de 1990 sobre las carreras de la NASCAR. La original fue un éxito de taquilla veraniego que recibió críticas negativas y que fue objeto de burlas generalizadas en todo el sector de la NASCAR por su exageración y su exceso.