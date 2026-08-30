Real Madrid vs Málaga, EN VIVO hoy: hora y dónde ver por LaLiga

Madrid, España.

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, introduce cinco cambios en el once titular respecto al que presentó en los dos primeros partidos de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), con victorias 1-2 ante el Espanyol y 4-1 contra la Real Sociedad.

SEGUNDO TIEMPO: Real Madrid le está pasando por encima al Málaga en esta segunda parte.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Real Madrid le está pasando por encima al Málaga con show de Jude Bellingham y Mbappé.

GOOOOOOOOOOOOOOL: Real Madrid esta goleando ya al Málaga, apareció Mbappé con un derechazo fulminante en el área para poner el 3-0 a los 30 minutos.

GOOOOOOOOOOOOOOL: Otra vez aparece Jude Bellingham de cabeza y anota su doblete contra el Málaga en apenas 26 minutos.

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GOOOOOOOOOOOOOOL: Real Madrid abre el marcador por medio de Jude Bellingham a los 19 minutos y pone el 1-0 frente al Málaga.

Los merengues salieron con todo en los primeros minutos, Trent probó de larga distancia y el balón pasó cerca.

PRIMER TIEMPO: Real Madrid y el Málaga ya juegan desde del Santiago Bernabéu por la fecha 3 de LaLiga.

MINUTO A MINUTO: Bienvenidos al partido entre el Real Madrid y el Málaga por la fecha 3 de LaLiga.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

El Real Madrid sale de inicio con Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé y Vinícius.

El once titular del Málaga lo forman Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Rafa Rodríguez, Dotor, Joaquín Muñoz; y Chupe.