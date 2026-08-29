Turbulencia en Real España: Demanda en el TAS y ¿Cuándo llega el nuevo cuerpo técnico?

El adiós del entrenador costarricense Jeaustin Campos de Real España sigue de expulsando más novedades en torno a la repentina decisión tomada el viernes 28 de agosto.
"Un saludo a todos, queremos comunicarles que el día de hoy, como cuerpo técnico, hemos decidido finalizar nuestra relación laboral con el Club Real España. Ha sido difícil por el cariño, el respeto y la admiración que le tenemos a la institución, los jugadores (mención especial por su compromiso y entrega), así como los demás compañeros", anunciaba el técnico de 55 años en su mediante unos estados de Whatssap.
La gota que derramó el vaso fue que a Campos y a su cuerpo técnico les adeudan 3 meses de salario y aunque había promesa de abonar a la deuda no aguantaron más especialmente viendo que al plantel se le liquidó agosto precisamente ayer.
Diario LA PRENSA conoció que más allá de una renuncia, la verdad que el timonel tico envió mediante su abogado la rescisión unilateral de sus contrato amparándose a la falta de pago, el cual finalizaba hasta junio de 2027.
Este medio también tuvo información que la molestia fue tan grande que se presentó una demanda al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que el presidente aurinegro, Elías Burbara, recibirá una citación a la entidad con sede principal en Suiza.
-Sucesor de Campos -
La junta directiva de la Máquina no se esperaban esta situación, pero ya que se presentó no queda otra que hacerle frente.
Mientras las piezas se van ordenando el encargado de dirigir al equipo será el entrenador de la Sub-17 y 20 de Real España, Mauro Reyes, tendrá que vestirse de apagafuegos por lo menos hasta que finalice la primera vuelta del torneo Apertura.
Sin embargo, su función principal en la institución es explotar los talentos juveniles del club para exportación y es por eso que la directiva comenzará a poner manos a la obra para encontrar su nuevo cuerpo técnico antes del 20 de septiembre.
Trataran de aprovechar la fecha FIFA para hacer una mini pretemporada mientas está el parón de la Liga Nacional, con un entrenador que será extranjero.