Tabla Liga Española tras goleada del Real Madrid; mete presión al Barcelona

Madrid, España.

La jornada 3 de la Liga Española 2026-2027 avanza rápido y este domingo le tocó el turno al Real Madrid. El equipo de Mourinho sigue encarrilado y sumó un nuevo triunfo en el arranque de la temporada para seguir en la pelea de la cima.

La institución blanca le pasó por encima al Málaga en su tercer compromiso en LaLiga. Bellingham, Mbappé y Arda Guler, lideraron la victoria de los suyos en el Santiago Bernabéu y mete presión al Barcelona en la lucha por la cima de la tabla de posiciones.

Con el 4-0 obtenido este domingo, el Real Madrid regresa al primer lugar y es líder de la Liga Española con 9 puntos. Lleva paso perfecto. Sin embargo, estarán a la espera de lo que suceda en el duelo de los azulgranas este lunes ante el Rayo Vallecano.