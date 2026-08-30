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Tabla Liga Española tras goleada del Real Madrid; mete presión al Barcelona

El Real Madrid continúa con paso perfecto y este domingo goleó al Malága en la tercera jornada de la Liga Española.

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 10:57 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla Liga Española tras goleada del Real Madrid; mete presión al Barcelona

Real Madrid sigue encaminado y este domingo venció al Málaga para meter presión al Barcelona.
Madrid, España.

La jornada 3 de la Liga Española 2026-2027 avanza rápido y este domingo le tocó el turno al Real Madrid. El equipo de Mourinho sigue encarrilado y sumó un nuevo triunfo en el arranque de la temporada para seguir en la pelea de la cima.

La institución blanca le pasó por encima al Málaga en su tercer compromiso en LaLiga. Bellingham, Mbappé y Arda Guler, lideraron la victoria de los suyos en el Santiago Bernabéu y mete presión al Barcelona en la lucha por la cima de la tabla de posiciones.

Con el 4-0 obtenido este domingo, el Real Madrid regresa al primer lugar y es líder de la Liga Española con 9 puntos. Lleva paso perfecto. Sin embargo, estarán a la espera de lo que suceda en el duelo de los azulgranas este lunes ante el Rayo Vallecano.

Real Madrid le pasa por encima a Málaga y se coloca líder en LaLiga

En el segundo puesto se encuentra el Atlético de Madrid con 7 unidades. Los colchoneros escalaron en la tabla luego de vencer por 1-3 al Sevilla. Con la misma cantidad de puntos le sigue sorpresivamente el Alavés, club que venció el pasado viernes al Villarreal.

El Barcelona baja al cuarto lugar con 6 puntos. Sin embargo, este lunes enfrenta al Rayo Vallecano en su tercer compromiso de la Liga Española, por lo que de lograr un resultado positivo, podría escalar nuevamente al liderato.

Sevilla y Real Betis, quinto y sexto lugar, empatan con 6 unidades. El Osasuna continúa en el séptimo con 4, Racing de Santander en octavo con 4, Levante es noveno con 4 y el décimo puesto lo completa el RCD Espanyol con 3.

Tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española tras la continuación de la jornada 3.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española tras la continuación de la jornada 3.

En la zona roja se encuentran el Elche y Málaga con 1 punto. El Athletic Club es el único equipo que sigue sin sumar puntos y este domingo tendrá la oportunidad de salir del fondo de la tabla al enfrentarse al Celta de Vigo.

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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