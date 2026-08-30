Tabla Liga Española tras goleada del Real Madrid; mete presión al Barcelona

La jornada 3 de la Liga Española 2026-2027 avanza rápido y este domingo le tocó el turno al Real Madrid. El equipo de Mourinho sigue encarrilado y sumó un nuevo triunfo en el arranque de la temporada para seguir en la pelea de la cima.
La institución blanca le pasó por encima al Málaga en su tercer compromiso en LaLiga. Bellingham, Mbappé y Arda Guler, lideraron la victoria de los suyos en el Santiago Bernabéu y mete presión al Barcelona en la lucha por la cima de la tabla de posiciones.
Con el 4-0 obtenido este domingo, el Real Madrid regresa al primer lugar y es líder de la Liga Española con 9 puntos. Lleva paso perfecto. Sin embargo, estarán a la espera de lo que suceda en el duelo de los azulgranas este lunes ante el Rayo Vallecano.
En el segundo puesto se encuentra el Atlético de Madrid con 7 unidades. Los colchoneros escalaron en la tabla luego de vencer por 1-3 al Sevilla. Con la misma cantidad de puntos le sigue sorpresivamente el Alavés, club que venció el pasado viernes al Villarreal.
El Barcelona baja al cuarto lugar con 6 puntos. Sin embargo, este lunes enfrenta al Rayo Vallecano en su tercer compromiso de la Liga Española, por lo que de lograr un resultado positivo, podría escalar nuevamente al liderato.
Sevilla y Real Betis, quinto y sexto lugar, empatan con 6 unidades. El Osasuna continúa en el séptimo con 4, Racing de Santander en octavo con 4, Levante es noveno con 4 y el décimo puesto lo completa el RCD Espanyol con 3.
Tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027
En la zona roja se encuentran el Elche y Málaga con 1 punto. El Athletic Club es el único equipo que sigue sin sumar puntos y este domingo tendrá la oportunidad de salir del fondo de la tabla al enfrentarse al Celta de Vigo.