Barcelona derrota sin problemas al Athletic en el debut oficial de Rodri

El Barcelona volvió a responder ante su afición. El conjunto dirigido por Hansi Flick derrotó 2-0 al Athletic Club en el Spotify Camp Nou y sumó una nueva victoria en este inicio de LaLiga, en una noche marcada además por el esperado debut oficial de Rodri Hernández como jugador azulgrana.
El Barça salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo, con posesión, presión alta y el protagonismo habitual de sus hombres de ataque. Después del contundente 0-5 ante el Elche en su estreno liguero, los azulgranas volvieron a mostrar una versión sólida y efectiva.
La primera gran alegría llegó con Raphinha, que apareció para abrir el marcador y poner al Barcelona por delante. El brasileño, que ya había sido una de las grandes figuras ante el Elche, volvió a demostrar que atraviesa un gran momento.
Con el Athletic obligado a adelantar líneas, el Barça encontró espacios y terminó ampliando la ventaja. Fermín López apareció para marcar el segundo y sentenciar prácticamente el encuentro.
Pero la gran noticia de la noche no estuvo únicamente en el marcador. El Camp Nou vivió uno de los momentos más esperados cuando Rodri Hernández ingresó al terreno de juego para disputar sus primeros minutos oficiales con el Barcelona.
El centrocampista, uno de los grandes fichajes del verano, recibió una enorme ovación de la afición en su estreno. El equipo de Flick controló el tramo final y terminó asegurando tres puntos que le permiten alcanzar 6 unidades en LaLiga, después de sus triunfos ante Elche y Athletic.