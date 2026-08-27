Barcelona derrota sin problemas al Athletic en el debut oficial de Rodri

Barcelona, España.

El Barcelona volvió a responder ante su afición. El conjunto dirigido por Hansi Flick derrotó 2-0 al Athletic Club en el Spotify Camp Nou y sumó una nueva victoria en este inicio de LaLiga, en una noche marcada además por el esperado debut oficial de Rodri Hernández como jugador azulgrana.

El Barça salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo, con posesión, presión alta y el protagonismo habitual de sus hombres de ataque. Después del contundente 0-5 ante el Elche en su estreno liguero, los azulgranas volvieron a mostrar una versión sólida y efectiva.

La primera gran alegría llegó con Raphinha, que apareció para abrir el marcador y poner al Barcelona por delante. El brasileño, que ya había sido una de las grandes figuras ante el Elche, volvió a demostrar que atraviesa un gran momento.