Kervin Arriaga enfrentará al Real Madrid y City: ¡Rivales del AEK en Champions!

Mónaco.

El hondureño Kervin Arriaga tendrá una temporada de ensueño en Europa, luego de que el sorteo de la UEFA Champions League lo colocara en el camino de dos gigantes del fútbol mundial: Real Madrid y Manchester City. El mediocampista catracho, recientemente fichado por el AEK de Atenas, tendrá la oportunidad de medirse ante dos de los clubes más importantes del planeta durante la fase de liga del máximo torneo europeo. Arriaga ya sabe lo que significa enfrentarse al conjunto merengue. La temporada anterior, cuando defendía la camiseta del Levante, tuvo la oportunidad de jugar ante el Real Madrid y ahora volverá a encontrarse con el equipo español.

El duelo ante los blancos representará una nueva prueba de alto nivel para el futbolista hondureño, quien continúa consolidándose en el fútbol europeo y ahora tendrá el reto de hacerlo en uno de los escenarios más importantes del continente. Pero el Real Madrid no será el único gigante que aparecerá en el calendario de Arriaga. El catracho también deberá enfrentarse al Manchester City, otro de los grandes protagonistas del fútbol internacional en los últimos años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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