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Kervin Arriaga enfrentará al Real Madrid y City: ¡Rivales del AEK en Champions!

El hondureño y el AEK Atenas ya conocen a sus rivales para la nueva edición de la Champions League.

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 10:13 -
  • Mario Figueroa
Kervin Arriaga enfrentará al Real Madrid y City: ¡Rivales del AEK en Champions!

Kervin Arriaga se suma a la lista de hondureños que jugarán la Champions League.
Mónaco.

El hondureño Kervin Arriaga tendrá una temporada de ensueño en Europa, luego de que el sorteo de la UEFA Champions League lo colocara en el camino de dos gigantes del fútbol mundial: Real Madrid y Manchester City.

El mediocampista catracho, recientemente fichado por el AEK de Atenas, tendrá la oportunidad de medirse ante dos de los clubes más importantes del planeta durante la fase de liga del máximo torneo europeo.

Arriaga ya sabe lo que significa enfrentarse al conjunto merengue. La temporada anterior, cuando defendía la camiseta del Levante, tuvo la oportunidad de jugar ante el Real Madrid y ahora volverá a encontrarse con el equipo español.

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El duelo ante los blancos representará una nueva prueba de alto nivel para el futbolista hondureño, quien continúa consolidándose en el fútbol europeo y ahora tendrá el reto de hacerlo en uno de los escenarios más importantes del continente.

Pero el Real Madrid no será el único gigante que aparecerá en el calendario de Arriaga. El catracho también deberá enfrentarse al Manchester City, otro de los grandes protagonistas del fútbol internacional en los últimos años.

¿EN EL SANTIAGO BERNABÉU?

Con el AEK de Atenas, Kervin Arriaga buscará demostrar su crecimiento y competir al máximo nivel en la Champions League. El hondureño tendrá así la posibilidad de volver a enfrentarse al Real Madrid y, por primera vez, medirse ante el poderoso Manchester City

Otro detalle importante es que Arriaga no visitará el escenario más importante del mundo: Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue viaja a Grecia para visitar la casa del AEK Atenas, quien juega en el Estadio Agia Sofía.

El AEK Atenas tendrá una exigente fase de liga en la UEFA Champions League 2026-27, donde enfrentará como local al Real Madrid, AS Roma, Galatasaray y LASK. El conjunto griego recibirá al gigante español, además de medirse en su estadio ante los italianos, el campeón turco y el equipo austriaco.

Mientras tanto, el equipo de Arriaga deberá salir de Grecia para visitar al Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk y Como. De esta manera, el hondureño tendrá la oportunidad de jugar ante algunos de los clubes más importantes de Europa, destacando los duelos como visitante frente al City y el Dortmund, en una Champions que comenzará el 8 de septiembre.

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Mario Figueroa

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