Consternación por muerte de pastor evangélico y exfutbolista: “Teníamos la esperanza de encontrarlo a salvo”

Tras confirmarse la noticia, la comunidad deportiva reaccionó con muestras de dolor. Instituciones como el Club Deportivo Buenos Aires expresaron sus condolencias públicamente: "Hoy el fútbol queda a un lado y nos unimos como hermanos en este momento tan difícil. Que sus recuerdos, su entrega y todo lo que aportó al fútbol permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo".