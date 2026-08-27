Consternación por muerte de pastor evangélico y exfutbolista: “Teníamos la esperanza de encontrarlo a salvo”

Una profunda consternación y luto embargan a la comunidad del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho, tras confirmarse el trágico hallazgo sin vida del pastor evangélico Malcon Hernández y de su ayudante Osman Cruz en el interior de una obra en construcción. Fotografía de NCH Noticias.
Ambas víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el miércoles anterior por sus familiares, lo que desencadenó una intensa búsqueda por parte de allegados, amigos y miembros de la congregación religiosa a la que pertenecían.
Según los datos preliminares, Hernández y su ayudante salieron de sus hogares tras recibir una llamada en la que se les solicitaba realizar un trabajo de medición. Sin embargo, con el paso de las horas se perdió todo contacto con ellos, lo que encendió las alarmas de sus seres queridos.
La búsqueda culminó trágicamente la mañana de este jueves, cuando los cuerpos de ambos hombres fueron localizados dentro del inmueble. En la zona, las autoridades hallaron las dos motocicletas en las que ambos se conducían cuando salieron.
Hasta el lugar del suceso acudieron elementos de la Policía Nacional para acordonar el perímetro, resguardar las evidencias y permitir que las autoridades competentes realicen las indagaciones que conduzcan al esclarecimiento del móvil del doble crimen y a la captura de los responsables.
Al sitio también llegaron familiares, amigos y hermanos en fe, quienes no pudieron ocultar su dolor ante la desgarradora escena. "Teníamos la esperanza de encontrarlo a salvo", expresó entre lágrimas un amigo cercano del líder religioso de la Iglesia Evangélica La Puerta al Cielo.
Además de su labor pastoral y su constante actividad en redes sociales compartiendo mensajes y videos religiosos, Malcon Hernández contaba con un recorrido en el ámbito deportivo. Fue exfutbolista de la primera división de Honduras y se desempeñaba activamente como director técnico del Club Deportivo Flor de Catacamas.
Tras confirmarse la noticia, la comunidad deportiva reaccionó con muestras de dolor. Instituciones como el Club Deportivo Buenos Aires expresaron sus condolencias públicamente: "Hoy el fútbol queda a un lado y nos unimos como hermanos en este momento tan difícil. Que sus recuerdos, su entrega y todo lo que aportó al fútbol permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo".